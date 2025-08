Esporte Brasil decide o título da Copa América Feminina contra a Colômbia neste sábado

Invicta, Seleção Brasileira chega à final embalada pela despedida de Marta.

A final da Copa América Feminina acontece neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. Brasil e Colômbia se enfrentam pela taça continental em um duelo que promete emoção — e marca também a despedida de Marta da competição.

A partida contra a Colômbia será a última da craque em uma Copa América, segundo a própria jogadora. Aos 39 anos, a camisa 10 marcou seu primeiro gol nesta edição na semifinal contra o Uruguai e se emocionou ao falar sobre o momento:

“Estou aproveitando cada momento porque (…) é minha última Copa América e espero terminá-la com um título”.

Marta também confirmou que Paris 2024 foi sua última Olimpíada, mas ainda considera disputar a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

A Seleção Brasileira chega à decisão com quatro vitórias e um empate — justamente contra a Colômbia, na fase de grupos. A campanha começou com vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, seguida por uma goleada de 6 a 0 contra a Bolívia. Depois, venceu o Paraguai por 4 a 1 e garantiu vaga na final ao bater o Uruguai por 5 a 1 na semifinal.

Com 17 gols marcados e apenas dois sofridos, o Brasil tem o melhor desempenho do torneio. A equipe comandada por Arthur Elias também garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Presente em todas as dez finais de Copa América Feminina, a seleção canarinho tenta a conquista de sua nona taça. O Brasil vai buscar seu nono título. A Amarelinha só foi derrotada na decisão de 2006 pela Argentina.

A Colômbia terminou a primeira fase como vice-líder do Grupo B, com 8 pontos. Na semifinal, empatou sem gols com a Argentina e venceu por 5 a 4 nas penalidades, após uma cobrança desperdiçada pela argentina Stabile nas alternadas.

O duelo Brasil x Colômbia se consolidou como a principal rivalidade do futebol feminino no continente. As duas seleções já se enfrentaram na fase de grupos da atual edição do campeonato. O embate acompanhado pelo canal público terminou empatado por 0 x 0 pela última rodada do Grupo B.

O clássico reedita a final da última Copa América Feminina, em 2022, conquistada pela seleção canarinho com vitória por 1 a 0. A promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2023, resultado que confirmou a rival como uma das novas forças da modalidade na América do Sul.

Prováveis escalações

Brasil – Técnico: Arthur Elias: Cláudia (Lorena); Yasmim, Isa Haas, Tarciane e Fê Palermo; Duda Sampaio, Angelina e Ary Borges; Marta, Gio e Amanda Gutierres.

Colômbia – Técnico Ángelo Marsiglia: Kate Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí e Daniela Caracas; Leicy Santos, Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo; Valerin Loboa, Linda Caicedo e Mayra Ramírez.

