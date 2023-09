Vôlei Brasil domina o Catar em estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Sem sustos, o Brasil venceu por 3 set a 0. Próximo desafio será neste domingo, contra a República Tcheca. (Foto: FIVB)

Foi quase como um treino de luxo. O Brasil dominou o Catar na estreia do Pré-Olímpico masculino de vôlei do Rio de Janeiro. Nesse sábado (30), Alan e Lucarelli puxaram a Seleção Brasileira na vitória quase sem sustos por 3 set a 0, com direito a virada na última parcial – 25/16, 25/19 e 26/24. Os comandados do técnico Renan dal Zotto deram o primeiro passo na caminhada rumo a uma das duas vagas em disputa no Maracanãzinho para as Olimpíadas de Paris.

Lucarelli e Alan foram os maiores pontuadores do jogo, ambos com 14 acertos. O ponteiro campeão olímpico anotou todos os seus pontos em ataques, enquanto o oposto teve acertos em todos os fundamentos – 11 ataques, dois bloqueios e um saque.

Próximos desafios

O Brasil confirmou o favoritismo diante do Catar, o adversário de pior ranking neste pré-olímpico do Rio de Janeiro. Os brasileiros esperam ter mais dificuldades nos próximos jogos. A República Tcheca é o adversário deste domingo (1º), às 10h. Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália completam a chave.

“A gente sabia que ia sofrer um pouco por ser estreia. Tivemos uma queda de rendimento no terceiro set. Precisamos arrumar isso. Precisamos jogar do início até o fim com a mesma consistência”, disse o técnico Renan Dal Zotto.

1º set

Mesmo diante do adversário de pior ranking, Renan colocou o Brasil com força máxima. O bloqueio funcionou muito bem no primeiro set (cinco acertos no fundamento), especialmente com Flávio.

Em ritmo de treino, a seleção brasileira rapidamente abriu grande vantagem e se deu ao luxo de cometer alguns erros bobos. Ainda assim o Catar não tinha forças para equilibrar o jogo. Pelas mãos dos irmãos Alan e Darlan, o Brasil deslanchou. Lucarelli fechou a conta da parcial: 25 a 16.

2º set

O Catar conseguiu se equiparar ao Brasil no início do segundo set. Mas não tardou para os anfitriões tomarem o controle do jogo, encaixando o saque.

Foram quatro pontos nesse fundamento na parcial, sendo dois seguidos de Bruninho. Os ataques de Alan novamente comandaram a seleção brasileira, que fechou a parcial em um erro de saque do Catar: 25/19.

3º set

Mãe dos irmãos Alan e Darlan, Dona Aparecida corneteou o time do Catar. Queria ver um jogo mais equilibrado. Os asiáticos deram a resposta comandando boa parte do placar do terceiro set, se aproveitando de muitos erros do Brasil.

Os catari chegaram a ter 22 a 19 no placar. Foi quando Renan pediu um tempo para recolocar o time nos trilhos. Comandado por Lucarelli, o Brasil anotou quatro pontos seguidos para virar a parcial. O ponteiro campeão olímpico fechou o jogo em um contra-ataque: 26/24.

Brasil domina o Catar em estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino

2023-09-30