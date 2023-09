Vôlei Lendas do vôlei brasileiro realizam jogo em homenagem a Walewska; veja como foi

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Walewska jogou pelo Praia Clube e se aposentou em 2022. (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Em homenagem a Walewska, lendas do vôlei brasileiro fizeram uma partida na Arena Rio Pinheiros, em São Paulo, nesse domingo (24). O jogo contou com a presença de jogadores como Marcelinho, Sheilla Castro, Erika Coimbra, Maurício Lima, Rodrigo Santana, Murilo Endres, Serginho, Dante e Jackie Silva. Todos os jogadores estavam vestindo a camisa número 1 de Walewska, que morreu na última quinta-feira (21).

A partida foi organizada em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e faz parte da programação da COB Expo, feira de esportes organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Além da camisa número 1 de Walewska presente, os atletas também utilizaram o nome da ex-jogadora nas costas, em forma de homenagem. A partida foi somente de 2 sets, devido ao calor, entre os times da Jackie Silva e de Marcelinho. A equipe da Jackie saiu como a vencedora do confronto, levando os dois sets (ambos por 25/23).

A central Waleska Moreira de Oliveira morreu na noite de quinta-feira (21) em São Paulo. Campeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei em 2008, a atleta estava aposentada desde o final da temporada 2021/2022, quando defendia o Praia Clube de Uberlândia.

A causa da morte foi revelada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública na manhã de sexta-feira (22). De acordo com o Boletim de Ocorrência, o óbito da campeã olímpica de vôlei aconteceu devido a uma queda do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo. De acordo com o documento, expedido pelo 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, existe a hipótese de que ela tenha cometido suicídio. A polícia investiga as circunstâncias.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em nota oficial, lamentou o falecimento da atleta, que além do ouro em Pequim 2008, também ganhou o bronze em Sydney 2000, três títulos do Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos de 1999 e a Copa das Campeãs de 2013 pela equipe nacional. “Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora”, disse o presidente da CBV, Radamés Lattari.

Natural de Belo Horizonte, Waleswka defendeu diversos clubes durante a vitoriosa carreira. Começou no Minas, entre 1995 a 1998. Voltou ao clube entre os anos de 2014 e 2015. Jogou pelo Rexona/Ades, São Caetano, Sirio Perugia da Itália, Murcia da Espanha, Zarechie da Rússia, Vôlei Futuro, Vôlei Amil, Osasco e Praia Clube. No Brasil, tinha duas conquistas da Superliga (1999-2000 e 2017-18), Supercopa (2019, 2020 e 2021), Campeonato Mineiro (2019 e 2021), Sul-Americano (2021). O Praia Clube aposentou a camisa 1 utilizada pela jogadora. As informações são do site Lance e da Agência Brasil.

