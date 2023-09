Vôlei Campeonato de vôlei de Porto Alegre termina neste domingo com finais da Série A

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

As finais da Série A serão disputadas no Clube do Professor Gaúcho, no Bairro Ipanema. (Foto: Reprodução)

Chegará ao fim neste final de semana o Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2023, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Neste domingo (24), a partir das 9h, oito times entram em quadra para disputar as finais da Série A, no Clube do Professor Gaúcho, na avenida Guaíba, 12.060 – Bairro Ipanema.

Pelas quartas de final, Feevale e Farrapos fazem o primeiro duelo do dia. Na sequência, jogam PB Voleibol e CKV. Depois, AVP Gonzaga enfrenta Acav e Mega Vôlei mede forças com Old Cap. Os vencedores disputam as semifinais, a partir das 13h. A grande decisão está prevista para ocorrer às 16h.

A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia ressalta que esse é o momento de premiar os esforços de todos os envolvidos na competição. “Nosso principal objetivo é estimular a prática esportiva e, mais uma vez, o Campeonato Porto Alegre de Voleibol mostrou grande atratividade e reuniu diversos talentos. Estamos orgulhosos pela organização e pelos participantes”, diz a secretária.

O campeonato segue as regras da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e tem o apoio do Clube do Professor Gaúcho, sede de todas as partidas da competição. São entregues medalhas aos atletas das equipes classificadas em 1°, 2°, 3º e 4º lugares, além de troféus às equipes classificadas em 1°, 2° e 3º lugares em todas as séries.

O campeão da Série B masculina foi conhecido no último dia 17. O time da Sogipa Sub-21 ficou em primeiro na categoria. ARV foi vice, ACF Talentos ficou em terceiro e a equipe Galáticos alcançou a quarta colocação.

As finais do feminino também já ocorreram e a campeã da modalidade foi a Unimaster. Em segundo, ficou o PB Vôleibol. Ufpel e Sogipa Sub-19 ficaram em terceiro e quarto, respectivamente.

Festival Paralímpico

Em outra frente, Porto Alegre sediou nesse sábado (23) a segunda etapa do Festival Paralímpico 2023. Na capital gaúcha, a novidade foi o slalom em cadeira de rodas, uma corrida com desafios no percurso. As atividades ocorreram no Parque Municipal Ararigboia, bairro Petrópolis.

O evento é coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), mas a iniciativa nacional é liderada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O festival ocorrerá de forma simultânea em 118 localidades espalhadas pelas 27 unidades federativas do País. Cerca de 5 mil pessoas já estão inscritas em todo o Brasil.

A primeira vez que o festival foi realizado, há cinco anos, ocorreu em 48 locais. Em 2019, o evento teve 70 sedes. No ano seguinte, a ação foi cancelada devido à pandemia e retornou em 2021, também com 70 locais.

