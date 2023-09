Vôlei Seleção Brasileira feminina vence o Peru na segunda partida do Pré-Olímpico de Vôlei

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Próximo desafio será contra a Bulgária, na madrugada desta terça-feira (19). (Foto: Divulgação)

Era preciso confirmar em quadra qualquer expectativa de um jogo fácil. E o Brasil não teve muitos problemas para se impor diante de um rival bem mais frágil. Nesse domingo (17), a seleção bateu o Peru sem suar e chegou à segunda vitória no Pré-Olímpico de Tóquio. Em busca de uma vaga para os Jogos de Paris, 3 sets a 0, parciais 25/14, 25/13 e 25/15.

O Brasil foi à quadra com um time diferente. Rosamaria e Natinha ganharam chances entre as titulares. Depois, Tainara e Diana também tiveram mais tempo de quadra. As mudanças abriram espaço para um ou outro erro. Nada que preocupasse muito. Com duas vitórias em dois jogos, a seleção segue firme no Pré-Olímpico. Em Tóquio, das oito equipes do grupo B, apenas duas garantem um lugar nas Olimpíadas.

Não bastasse a diferença de nível, o Peru também sofreu para chegar ao Japão. Foram dois voos cancelados rumo a Tóquio. O grupo chegou ao país em aviões separados e não conseguiu realizar nenhum treino antes do Pré-Olímpico. Além disso, uma de suas principais jogadoras, a central Flavia Montes, sofreu com uma infecção estomacal já na capital japonesa e ficou fora da partida.

A seleção não joga nesta segunda (18). Mas nada de folga: o time vai à quadra para treinar para a partida contra a Bulgária, na madrugada desta terça (19).

1º set

O Brasil foi à quadra diferente, com Rosamaria no lugar de Kisy e Natinha na vaga de Nyeme. Foi um início sem muitos problemas. Diante de uma diferença tão grande de nível, o Brasil não teve muitos problemas para se impor desde o primeiro ponto, com Julia Bergmann.

Em pouco tempo, o placar já marcava 12/4 sem muito esforço. O Peru até conseguiu tirar um ou outro ponto, mas sem nunca ameaçar a seleção brasileira. Zé Roberto aproveitou para mudar ainda mais o time, mandando Naiane e Tainara à quadra. No fim, 25/14 em um erro de saque das rivais.

2° set

O roteiro pouco mudou para o segundo set. O Brasil tinha algumas dificuldades, é verdade. Novidade na equipe, Rosamaria tinha problemas para virar a bola. Ainda assim, era um jogo tranquilo. Sem muito esforço, a seleção marcou 8/2 na volta à quadra.

A falta de exigência abria espaço para alguns descuidos. Gabi, porém, liderava o time. Com quatro pontos seguidos, sendo dois aces em sequência, fez a seleção abrir 15/6. A partir dali, um passeio: 25/13.

3° set

Zé Roberto mudou para o terceiro set. Tainara ganhou a vaga de Rosamaria, e Diana entrou no lugar de Thaisa. O Peru pouco fez frente às rivais. Vigil até aproveitou alguns ataques, mas a vantagem foi grande desde o início. No fim, a obrigação foi cumprida. Com 25/15, vitória tranquila contra as peruanas.

