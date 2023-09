Vôlei Brasil estreia no Pré-Olímpico de vôlei com vitória sobre a Argentina

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Seleção ignora pressão da estreia e vence rivais continentais em 3 sets a 0 em Tóquio. (Foto: Divulgação)

A rivalidade estava ali, ainda que fosse um clássico diferente. O Brasil entrou em quadra para encarar a Argentina sem poder dar chances a percalços, porém. Ao ignorar o nervosismo da estreia em Tóquio, a seleção feminina de vôlei deu início à busca de uma vaga para os Jogos de Paris da melhor maneira na madrugada desse sábado (16). Na primeira partida do Pré-Olímpico, uma vitória tranquila para espantar o nervosismo: 3 sets a 0, parciais 25/17, 25/20 e 25/22.

A vitória dá gás a dias que prometem ser intensos em Tóquio. No Pré-Olímpico, apenas duas das oito seleções garantem um lugar nas Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

1º set

O saque de Roberta na rede no primeiro lance da partida não preocupou. Era preciso ajeitar uma ou outra coisa, é verdade. Mas, aos poucos, tudo foi encaixando. Diante de um rival bem mais frágil, o Brasil se impôs no ataque e no bloqueio. Na bela diagonal de Julia Bergmann, 12/7 na conta. Pouco depois, uma pancada de Thaisa marcou 15/8 e obrigou o pedido de tempo do lado argentino. As hermanas até tiraram um ponto ou outro, mas sem ameaçar a vantagem brasileira. No fim, um ataque de Kisy fechou a parcial: 25/17.

2° set

A Argentina, claro, tentou voltar à briga. Diminuiu os erros e passou a encaixar melhor seus ataques no início do segundo set. Ainda assim, o Brasil não demorou a abrir vantagem. Kisy e Julia Bergmann, maiores pontuadoras do time até ali, fizeram a seleção acelerar. Thaisa, com um ataque, marcou 14/10. Apesar dos esforços do lado de lá, vitória tranquila do Brasil no segundo set: 25/20.

3° set

O Brasil diminuiu o ritmo na volta à quadra. A Argentina aproveitou e, por um momento, pareceu querer dificultar uma vitória que parecia simples. Chegou, inclusive, a ficar à frente do placar por um momento: 11/10. Aos poucos, porém, a seleção tomou a dianteira. Na reta final, o time argentino voltou a ameaçar, mas não teve forças para impedir a queda: 25/22.

A vitória sobre a Argentina na estreia do Pré-Olímpico em Tóquio foi o primeiro passo na busca por uma vaga para os Jogos de Paris. Ainda assim, o técnico Zé Roberto Guimarães espera por algo mais nas próximas partidas.

Após um início firme, o Brasil caiu de produção nos sets seguintes. Venceu, mas chegou a ser pressionado na reta final. Zé Roberto, então, vê algo a melhorar.

“Tivemos altos e baixos. Fizemos um primeiro set bom, até uma parte do segundo. Depois, o time deu uma caída e caiu um pouco mais no terceiro. É importante manter o ritmo do primeiro até o final do jogo. Quando você abaixa a agressividade, abaixa o foco, você comete erros. E não podemos correr riscos. Esse jogo não te permite não estar focado. Tudo pode acontecer.”

