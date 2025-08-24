Vôlei No Mundial de Vôlei, Brasil vence a França com virada emocionante

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Seleção volta às quadras nesta quarta (26) contra Porto Rico, às 9h30 (de Brasília). (Foto: Divulgação/Volleyball World)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil derrotou a França, nesse domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. Com uma virada histórica, as brasileiras perderam as duas primeiras parciais, mas se reergueram e venceram a partida por 3 sets a 2 com os placares de 21/25, 25/20, 25/14, 25/17 e 15/13. Julia Bergmann e Rosamaria foram os destaques da etapa.

As francesas começaram a partida com superioridade, mas não contavam com a reviravolta brasileira. Após identificar os erros das parciais anteriores, o Brasil aumentou a intensidade no 3ª set e se reergueu. Rosamaria entrou bem na partida e puxou a responsabilidade para si, enquanto Julia Bergmann se destacou no ataque e na recepção. Gabi foi a maior pontuadora da parcial com 18 pontos, 13 de ataque e 5 de defesa.

Com a vitória, o Brasil já garantiu a vaga para as oitavas de final da competição. A Seleção volta às quadras nesta quarta-feira (26) contra Porto Rico, às 9h30 (de Brasília).

Primeiro set

O primeiro set começou equilibrado, com muitas falhas em ambas seleções. O Brasil iniciou a partida com menos intensidade e teve dificuldade de bloquear e parar o ataque francês. Do outro lado, as francesas se mostraram mais agressivas, mas falharam nos erros de saque. No meio da parcial, Julia Bergmann e Diana foram mais ofensivas e conseguiram virar bolas importantes. Julia Kudiess apareceu no bloqueio e garantiu vantagem brasileira.

A imposição brasileira, entretanto, não durou muito. A França reagiu e freou ataques de Gabi e Kisy, empatando a parcial e evitando que o Brasil aumentasse a vantagem. Com muitos erros no ataques e na recepção, a equipe de Zé Roberto ficou a mercê das bolas eficientes das francesas. Mesmo com seis erros de saque na parcial, as europeias emplacaram ataques em sequência e venceram por 25 a 21.

Segundo set

O Brasil começou a segunda parcial com inferioridade técnica. As francesas pressionaram desde o início e converteram ataques sem dificuldade. Assim como no primeiro set, as brasileiras tiveram muitos problemas na recepção de fundo da quadra e abriram espaço para bolas simples da França. No meio da parcial, Lorena entrou no jogo e converteu pontos importantes no ataque e no bloqueio. Com isso, o Brasil virou o placar se colocou na frente do placar.

Mesmo com a tentativa de reação, as brasileiras acumularam erros nas coberturas e na recepção, com dificuldade em parar os ataques das oponentes. Ao mesmo tempo, a França anulou as brasileiras e não deu espaço para ataques descomplicados. Bergmann e Gabi Guimarães converteram pontos importantes, mas, como estavam muito marcadas, não tiveram constância. No fim, as francesas venceram a parcial sem dificuldade por 25 a 21.

Terceiro set

O Brasil acordou! O terceiro set começou equilibrado, com um Brasil mais ofensivo no ataque e mais consciente na defesa. Macris fez escolhas inteligentes e acionou Rosamaria, que chamou a responsabilidade para si. A França continuou com jogo preciso, mas não conseguiu acompanhar a ascensão brasileira.

As brasileiras frearam os ataques das francesas no bloqueio e Marcelle se destacou em defesas importantes no fundo de quadra. Com mais ofensividade no ataque, Kudiess e Bergmann conseguiram se desmarcar e aumentar a superioridade do Brasil. Com ataques precisos, Gabi também encontrou espaço e foi importante para a volta por cima. No fim, as sul-americanas venceram a parcial de forma incisiva por 25 a 14.

Quarto set

O Brasil começou o quarto set com a mesma intensidade com que terminou o terceiro. Kudiess e Bergmann comandaram o ataque brasileiro no início da parcial e converteram bolas importantes para abrir a vantagem no placar. Gabi se destacou no bloqueio e Macris deu oportunidade para todas se destacarem. Porém, com erros pontuais e ataques que exploraram o bloqueio, a França tentou a reação no meio do set e aproximou o placar.

O esforço das europeias, porém, não foi o suficiente para interromper a intensidade brasileira. Diana voltou a se destacar no bloqueio e Rosamaria assumiu a responsabilidade nos ataques. No fim da parcial, Bergmann converteu e o Brasil venceu por 25 a 17.

Tie-break

O tie-break começou equilibrado, com pontos de ambas as seleções. A França teve uma pequena vantagem no início, após converter um ace e parar um bloqueio brasileiro. O Brasil, entretanto, não se acovardou e voltou a converter bolas importantes com muita eficiência de Julia Bergmann no ataque. A parcial seguiu equilibrada, mas o Brasil manteve vantagem com Julia Kudiess se destacando no bloqueio. No fim, Gabi foi mais acionada por Macris, mas foi Bergmann que marcou o ponto da vitória. O Brasil venceu a parcial e partida por 15 a 13. (Com informações do portal Lance)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Vôlei

https://www.osul.com.br/no-mundial-de-volei-brasil-vence-a-franca-com-virada-emocionante/

No Mundial de Vôlei, Brasil vence a França com virada emocionante

2025-08-24