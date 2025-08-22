Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
O Brasil iniciou com o pé direito a sua campanha no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, em Chiang Mai, na Tailândia, nessa sexta-feira (22). A seleção despachou a Grécia por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/16), confirmando o favoritismo.
“Eu fiquei muito feliz com a nossa vitória por 3 a 0. Nosso objetivo era entrar bem e fechar o nosso time. O primeiro objetivo foi concluído. Nosso time não tem uma só que vai fazer um milagre, mas temos atacantes muito boas, tanto as que estão jogando, como as que estão no banco. A gente tenta fazer sempre o melhor para conseguir vitórias”, declarou Kisy, que assinalou 10 pontos, oito a menos que Gabi, a maior pontuadora do confronto.
A seleção brasileira está no Grupo C da competição – a mais importante do calendário da modalidade –, ao lado de França, Porto Rico e da citada Grécia. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães retornam à quadra na manhã deste domingo (24), às 9h30 (horário de Brasília), diante das francesas.
Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final.
Bicampeã olímpica, a seleção feminina de vôlei nunca conquistou o Mundial. As melhores campanhas foram marcadas por quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022).
Jogo
Medalhista de bronze em Paris 2024 e vice-campeã da Liga das Nações no mês passado, a seleção brasileira venceu com tranquilidade o primeiro set da partida contra a Grécia. Embalada pela performance de Kisy – dona de um aproveitamento de 67% dos ataques nesta etapa – o Brasil anotou 25 a 18 para delírio da torcida tailandesa, fã das jogadoras do Brasil.
A atuação tranquila do primeiro set foi transformada em “passeio” no segundo. À vontade em quadra, a seleção brasileira atropelou a Grécia e construiu um placar folgado: 25 a 16.
O ritmo avassalador do Brasil voltou a aparecer no último set, com a ajuda de Gabi e Julia Bergmann, as principais pontuadoras da seleção no confronto. O placar elástico se repetiu: 25 a 16.