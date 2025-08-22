Vôlei Em sua estreia no Mundial de Vôlei, Brasil atropela a Grécia por 3 sets a 0

Próximo desafio será neste domingo (24) contra a França. (Foto: Divulgação)

O Brasil iniciou com o pé direito a sua campanha no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, em Chiang Mai, na Tailândia, nessa sexta-feira (22). A seleção despachou a Grécia por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/16), confirmando o favoritismo.

“Eu fiquei muito feliz com a nossa vitória por 3 a 0. Nosso objetivo era entrar bem e fechar o nosso time. O primeiro objetivo foi concluído. Nosso time não tem uma só que vai fazer um milagre, mas temos atacantes muito boas, tanto as que estão jogando, como as que estão no banco. A gente tenta fazer sempre o melhor para conseguir vitórias”, declarou Kisy, que assinalou 10 pontos, oito a menos que Gabi, a maior pontuadora do confronto.

A seleção brasileira está no Grupo C da competição – a mais importante do calendário da modalidade –, ao lado de França, Porto Rico e da citada Grécia. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães retornam à quadra na manhã deste domingo (24), às 9h30 (horário de Brasília), diante das francesas.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final. Bicampeã olímpica, a seleção feminina de vôlei nunca conquistou o Mundial. As melhores campanhas foram marcadas por quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022).

Jogo

Medalhista de bronze em Paris 2024 e vice-campeã da Liga das Nações no mês passado, a seleção brasileira venceu com tranquilidade o primeiro set da partida contra a Grécia. Embalada pela performance de Kisy – dona de um aproveitamento de 67% dos ataques nesta etapa – o Brasil anotou 25 a 18 para delírio da torcida tailandesa, fã das jogadoras do Brasil.

A atuação tranquila do primeiro set foi transformada em “passeio” no segundo. À vontade em quadra, a seleção brasileira atropelou a Grécia e construiu um placar folgado: 25 a 16. O ritmo avassalador do Brasil voltou a aparecer no último set, com a ajuda de Gabi e Julia Bergmann, as principais pontuadoras da seleção no confronto. O placar elástico se repetiu: 25 a 16. Tietagem Bastou o Brasil fechar a vitória incontestável sobre a Grécia para que as atletas gregas corressem para reverenciar as brasileiras. A mais celebrada, em Chiang Mai, foi a ponteira Gabi Guimarães, uma das maiores estrelas do vôlei internacional na atualidade. Bastante acessível, Gabi foi abraçada pelas adversárias, posou para inúmeras selfies e fez a alegria das representantes da equipe que não tem muita tradição nas grandes competições. A capitã brasileira foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos, ao lado da oposto grega Anthouli. “Eu fiquei bem surpresa (risos). Muitas são novas. Tinha uma de 16 anos. Eu falei: ‘Meu Deus, realmente o tempo está passando, estou ficando velha mesmo (risos), tirando foto com menina de 16 anos no Mundial’. Fico muito feliz pelo carinho, elas pediram algumas dicas, vamos trocar um pouquinho. Quando eu cheguei tinha ídolos que acompanhava, que torcia e pedia dicas também. É legal ver o tempo passando, a trajetória, tudo que conquistei, se reflete dentro e fora de quadra “, afirmou Gabi, de 31 anos. “É uma motivação, uma alegria muito grande para mim. Essa é a magia do esporte, do vôlei. Dentro de quadra a gente quer matar uma às outras, mas fora de quadra tem esse carinho, essa troca bem gostosa”, acrescentou a ponteira. Chamou atenção também um carinho especial da grega Karakasi com a levantadora Roberta. A camisa 9 brasileira já estava indo para o vestiário, quando foi chamada por Gabi para tirar fotos com a levantadora reserva da Grécia.

