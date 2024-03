Esporte Brasil e Espanha se enfrentam em Madri na segunda partida de Dorival Jr. como técnico da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Brasil e Espanha se enfrentaram apenas nove vezes no futebol masculino. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Brasil e Espanha se enfrentaram apenas nove vezes no futebol masculino. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Espanha estão escalados para o amistoso desta terça-feira (26), a partir das 17h30min (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Será o segundo e último compromisso da Seleção nesta Data Fifa. No último sábado (23), o técnico Dorival Júnior estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, com gol de Endrick.

O atacante do Palmeiras, apesar do apelo de alguns torcedores, vai começar novamente no banco de reservas. O ataque terá Raphinha, Rodrygo e Vinicius Jr., que será o capitão da seleção.

Vini, por sinal, vai atuar em “casa” no estádio do Real Madrid. O amistoso terá também ações de combate ao racismo, por meio da campanha “Uma só pele, uma só identidade”. O jogador tem sofrido com este tipo de crime recorrentemente no futebol espanhol, e chorou em entrevista coletiva antes do duelo ao comentar sobre os ataques racistas.

Do outro lado do confronto, a Espanha perdeu o primeiro amistoso que disputou nesta Data Fifa, contra a Colômbia, na Inglaterra, por 1 a 0.

Brasil e Espanha se enfrentaram apenas nove vezes no futebol masculino, com cinco vitórias brasileiras, duas vitórias espanholas e dois empates. O último confronto aconteceu em 2013, na final da Copa das Confederações, no Maracanã, e terminou com título verde e amarelo após um sonoro 3 a 0 sobre os então atuais campeões do mundo.

Ficha técnica

Escalação do Brasil

Bento; Danilo, Fabricio Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Jr.

Técnico: Dorival Júnior

Escalação da Espanha

Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams.

