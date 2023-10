Esporte Brasil enfrenta o Uruguai fora de casa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Neymar marcou no último confronto entre as seleções. Foto: Vitor Silva/CBF

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, nesta terça-feira (17), às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro uruguaio Sérgio Rochet, do Inter, será titular. Após o empate em 1 a 1 contra a Venezuela em Cuiabá, o Brasil, dirigido por Fernando Diniz, espera reencontrar o caminho das vitórias. A Canarinho ocupa a segunda colocação nas Eliminatórias, com sete pontos, dois a menos que a líder Argentina, com nove. Já o Uruguai, com uma vitória, um empate e uma derrota, soma quatro pontos e está na quarta colocação, levando a vantagem sobre Chile e Venezuela no saldo de gols.

No último confronto disputado em outubro de 2021, a Seleção venceu os uruguaios na Arena da Amazônia, em Manaus, por 4 a 1. Neymar, Raphinha duas vezes e Gabigol marcaram, enquanto Suárez descontou. Ao todo, são 38 vitórias brasileiras, 20 uruguaias e 20 empates.

Escalação do Uruguai

Rochet; Nández, Araujo, Cáceres e Olivera; Ugarte, Valverde, De La Cruz e Pellistri; Maximiliano Araujo e Darwin Nuñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Escalação do Brasil

Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Alexis Herrera (VEN), Alberto Ponte (VEN), Antoni García (VEN) e Juan Soto (VEN).

