Rio Grande do Sul Ônibus intermunicipais: três linhas do Interior gaúcho permanecem com problemas

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Retorno à normalidade depende da liberação de trechos rodoviários sob bloqueio. (Foto: Arquivo/Daer)

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informa que três linhas de transporte intermunicipal de passageiros continuam suspensas ou apresentam alterações de horários ou itinerários. O motivo são os danos causados em estradas pelo excesso de chuvas no Rio Grande do Sul em setembro.

As mudanças causam transtornos ao transporte de passageiros e cargas desde o mês passado, em diferentes regiões do mapa gaúcho. Na primeira quinzena do mês passado, eram sete linhas com problemas.

O Daer esclarece que podem ocorrer novas modificações no serviço conforme as mudanças no tráfego. Isso dependerá das mudanças no tráfego, à medida em que forem liberados trechos com interdição total, após os devidos reparos.

Guaporé-Soledade

Empresa Condori Transportes e Turismo. Todos os horários estão suspensos, porque a ponte sobre o rio Guaporé foi arrancada e levada por enxurrada em setembro.

Pelotas-Bagé

Empesa Planalto. Até a normalização do tráfego na BRS-293, será realizada conexão em Caçapava do Sul. O tempo de espera será de duas horas.

Rio Grande-Bagé via Pelotas

Empresa Planalto. A linha será suspensa até a normalização do tráfego na BRS-293. As viagens terão conexão. Inicialmente, os passageiros da linha Rio Grande-Bagé serão lotados na linha Rio Grande-Santa Rosa. Os usuários devem desembarcar em Caçapava do Sul e então utilizar outro ônibus até o destino (Bagé).

Para o trajeto inverso, vale a mesma orientação. O tempo de espera da conexão é de 2 horas e a passagem manterá o mesmo valor.

(Marcello Campos)

2023-10-05