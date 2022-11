Esporte Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo do Qatar nesta quinta; veja como assistir

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

A transmissão da partida acontece pela Rede Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Estamos a um dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (24), a equipe de Tite inicia a busca pelo hexacampeonato do torneio da Fifa contra a Sérvia. O jogo acontece às 16h (de Brasília; 22h no horário local), no Estádio Lusail, pelo Grupo G do Mundial do Qatar. A transmissão da partida acontece pela Rede Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV.

Novamente, a Sérvia está no caminho do Brasil, a diferença é que dessa vez a Seleção Brasileira estreia contra os sérvios, enquanto em 2018 o confronto ocorreu na última rodada da fase de grupos. Os comandados de Tite venceram por 2 a 0, gols de Paulinho e Thiago Silva. A torcida é para que o resultado se repita, apesar das muitas mudanças em relação ao jogo de quatro anos atrás.

A expectativa é que o técnico Tite escale uma equipe ofensiva, com um quarteto de ataque formado por Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

O que demonstra que a escalação do Brasil mudou. Dos titulares daquela partida de quatro anos atrás, apenas cinco foram convocados novamente: Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Gabriel Jesus e Neymar. Esse número aumenta para nove se contarmos os jogadores quem não entraram em campo: Ederson, Marquinhos, Fred e Danilo, que na ocasião ficou fora do banco de reservas por causa de uma lesão muscular no quadril.

Houveram outras mudanças também. Marquinhos se tornou titular absoluto, Fred virou um dos homens de confiança do técnico Tite e Gabriel Jesus perdeu a camisa 9. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar mantiveram o nível e a condição de intocáveis no time, enquanto Ederson permaneceu como segundo goleiro.

Por ter feito o ciclo completo para a atual Copa do Mundo, Tite teve tempo para testar e renovar a Seleção Brasileira. São 16 estreantes em Copa do Mundo, número inflacionado pelo aumento de jogadores convocados, passando de 23 para 26 atletas. Dentre eles, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison despontam como as principais novidades neste novo encontro com a Sérvia.

Nossos adversários, os sérvios – que vivem grande fase – chegam à Copa do Mundo depois de deixar para trás um grupo que tinha Portugal, que só conseguiu sua vaga na repescagem. Empolgado com uma grande geração, o time de Dragan Stojkovic conta com nomes como Vlahovic e Mitrovic no ataque.

Ficha técnica

– Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Tite.

– Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Stefan Mitrovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic e Tadic; Jovic e Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

– Local: Estádio Lusail, em Al Daayen (QAT).

– Árbitro: Alireza Faghani (IRA).

– Assistentes: Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli (IRA).

– Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (SEN).

– VAR: Abdulla Al-Marri (QAT).

– Assistente VAR: Muhammad Bin Jahari (CIN).

– Impedimento VAR: Anton Shchetinin (AUS).

– Auxílio VAR: Paulus Van Boekel (HOL).

– Transmissão: Rede Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV.

