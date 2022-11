Seleção Seleção Brasileira fecha treino e prepara mudanças para enfrentar a Suíça

26 de novembro de 2022

O técnico Tite tenta esconder os 11 titulares que levará a campo nesta segunda (28). (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Sem poder contar com o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar, ambos machucados, o técnico Tite buscou privacidade e fechou o treino da Seleção Brasileira nesse sábado (26), quando começou a definir a escalação para o duelo contra a Suíça. A partida entre o primeiro e o segundo colocado do Grupo G da Copa do Mundo do Catar acontece nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.

Assim como fez antes da estreia, contra a Sérvia, Tite não quer municiar o adversário com informações e tenta esconder os 11 titulares que levará a campo.

Na lateral direita, Éder Militão e Daniel Alves disputam a vaga de Danilo. O jogador do Real Madrid oferece mais força defensiva, enquanto o veterano de 39 anos tem mais repertório ofensivo.

Militão começou a carreira como lateral no São Paulo, mas depois migrou para a zaga. Em setembro, na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em amistoso, Tite utilizou o jogador de 24 anos pela direita. Na ocasião, Daniel Alves nem sequer foi convocado.

Já para o lugar de Neymar as principais alternativas são a entrada de Rodrygo ou o avanço de Lucas Paquetá, abrindo espaço para Fred ou Bruno Guimarães no meio de campo, ao lado de Casemiro. Éverton Ribeiro é uma opção menos provável.

Tanto Danilo quanto Neymar ficaram no hotel da Seleção nesse sábado, realizando tratamento com fisioterapeutas. O atacante Antony também se ausentou do treino pelo segundo dia seguido, por conta de um mal-estar.

A Seleção encerra a preparação para o jogo contra a Suíça nesse domingo, quando os jornalistas poderão acompanhar apenas o aquecimento dos atletas.

Pedro

Após a vitória sobre a Sérvia, o técnico Tite fez questão de explicar como pretende utilizar Pedro, único atleta convocado que joga no Brasil (Flamengo) e citou Gabigol para destacar a qualidade dos “camisas 9” no País.

“Eu tinha seis, sete (camisas) 9 para convocarmos e qualquer um que eu convocasse estaria bem. Veio Pedro, Richarlison e Gabriel (Jesus). Podia ter vindo (Gabriel) Barbosa, Firmino, (Matheus) Cunha, Hulk… Nós temos um manancial e temos que escolher. Fica aqui, inclusive, o registro de outros atletas que poderiam estar”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois do jogo.

“Mas pelas virtudes e características, eu queria um pivô e quando a equipe joga baixo, é Pedro, da última bola. Na movimentação e pressão é o Gabriel (Jesus). De finalizador é o Richarlison. Ele é da função específica. Ainda ficou gente fora boa”, acrescentou Tite.

