Por Cláudio Humberto | 16 de abril de 2022

Com 162,5 milhões de pessoas imunizadas, o Brasil representa mais da metade dos 319 milhões imunizados no continente sul-americano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Maior e mais populoso país, o Brasil faz da América do Sul o continente líder em vacinação contra covid com 73,5% dos habitantes imunizados com duas doses ou dose única. O desempenho deixou para trás Ásia (68%), Europa (65,3%), Oceania (63,2%), América do Norte (62,8%), África (15,4%). Recentemente, a América do Sul passou os avançados países da União Europeia, que têm, em média, 73,2% de imunizados.

Entre os líderes

Segundo o portal vacinabrasil.org, o Brasil já aplicou 423,3 milhões de doses e tem 76,1% da população imunizada contra a covid-19.

Números gerais

Com 162,5 milhões de pessoas imunizadas, o Brasil representa mais da metade dos 319 milhões imunizados no continente sul-americano.

Receita simples

Graças ao sucesso da vacinação, o Brasil deve ver até o fim do feriado da Páscoa a média diária de mortes por covid abaixo de 100.

Balanço mundial

O mundo ultrapassou a marca de 11,4 bilhões de doses de vacinas aplicadas; 64,8% do planeta recebeu ao menos uma dose.

Riquinhos brasileiros ‘definem’ o Brasil… nos EUA

Sob o patrocínio do bilionário Jorge Paulo Lemann, o evento Brazil Conference, organizado nos Estados Unidos pela “comunidade de estudantes” brasileiros das universidades de Harvard e MIT, das mais caras do mundo, conseguiu feito quase inédito no Brasil: reuniu todos os pré-candidatos a presidente do PSDB, União, MDB e PDT. Como já tem na plateia de riquinhos os votos de que precisa, Lula mandou Jaques Wagner. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o único não convidado.

Endeusamento

A saia justa foi para Sergio Moro, atormentado na sua sabatina por haver prendido meliantes e pela ousadia de chamar Lula de “extremista”.

Outros políticos

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia também participaram.

Para pouquíssimos

O valor médio da mensalidade paga por alunos brasileiros de Harvard e MIT é de R$ 20 mil por mês, cerca de US$ 54 mil (R$ 260 mil) por ano.

Desapega, OMS

Enquanto a vacina avança, a Organização Mundial da Saúde (OMS), que no início demorou dois meses para reconhecê-la, agora não consegue desapegar da pandemia. E ainda descarta rebaixá-la a endemia.

Candidatura fake

A candidatura de Luciano Bivar (União Brasil) a presidente é tão verdadeira quanto cédula de três reais. Deputado de 117 mil votos em 2018, mesmo assim em razão do fenômeno Bolsonaro, ele planeja no máximo garantir a candidatura a vice, na chapa dos partidos de terceira via.

Promessas fake

O deputado José Medeiros (Pode-MT) ironizou as promessas de Lula (no caso de vitória) de dar educação de qualidade, terras indígenas, fim da pobreza e gasolina barata. Depois de 15 anos no poder, é “fake news”.

Cegueira seletiva

Vigilante da UnB, Lima (PT) se lançou a deputado no campus da universidade, dia 13. Isso era crime, mas a Justiça Eleitoral, cega como uma porta, não viu. Quando no PSTU, Lima disputou eleição para reitor.

Pauta é o feriado

A Câmara dos Deputados deve analisar, esta semana, três medidas provisórias que estavam na pauta do plenário na semana passada. Mas com o feriado de Tiradentes, na quinta-feira (21), devem ser postergadas.

Tempo passou

Depois de perder a disputa pela reeleição em 2018, a pandemia e agora se aliar a Lula (PT), o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) não tem mais fotos recentes com o povo na rua. Apelou para o “tbt” nas redes sociais.

Jabuti eleitoreiro

O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) afirma que emenda da deputada Erika Kokay (PT-DF), elevando a nível superior a exigência para técnico do TJDF, cria brecha para que 70 mil técnicos no Judiciário da União obtenham equiparação salarial. Para ele, seria um “trem da alegria”.

Comércio ressuscita

A expectativa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Allshop) é que as vendas devem crescer até 2,5%, nesta Páscoa. A Confederação Nacional do Comércio estima R$ 2,6 bilhões em vendas.

Pensando bem…

…ministro do STF não deveria fazer política, mas a política faz todos os ministros.

PODER SEM PUDOR

Fobia de Quércia

Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e Franco Montoro articulavam a criação do PSDB, durante a Constituinte de 1988, e se reuniram com a turma de Ulysses Guimarães. O ministro Renato Archer pediu a palavra:

“Estive há algum tempo em São Paulo e lá encontrei Montoro como governador, Mário Covas prefeito e Fernando Henrique presidindo o PMDB no Estado. Do jeito que vocês são vulneráveis, cuidado com o Quércia: se ele entrar nesse novo partido, toma conta.”

A advertência foi levada ao pé da letra: jamais os tucanos aceitaram Orestes Quércia no partido.

