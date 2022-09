Esporte Brasil faz melhor campanha da história no Mundial de ginástica rítmica

17 de setembro de 2022

Conjunto brasileiro flerta com pódio inédito na ginástica rítmica e termina prova olímpica na quinta posição. (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

O Brasil conquistou na última sexta-feira (16) seu melhor resultado na história do Mundial de ginástica rítmica. Em Sófia, na Bulgária, as brasileiras flertaram com um pódio inédito na prova geral de conjunto, a disputa olímpica, e acabaram na quinta posição.

Bárbara Galvão, Deborah Medrada, Duda Arakaki, Gabrielle Moraes, Giovanna Silva e Nicole Pircio ainda conseguiram a classificação para a final da prova de cinco arcos, neste domingo (18).

A melhor colocação do Brasil na prova olímpica de conjunto havia sido o sétimo lugar do Mundial de 1975. No ano passado, as brasileiras terminaram na nona posição e pela primeira vez se classificaram para uma final por aparelhos, terminando na sétima posição da prova de cinco bolas.

Na sexta, o Brasil praticamente cravou a série de cinco arcos e tirou 33,550 pontos ao som de “Fantasy on Ice”, figurando na terceira posição ao fim da primeira rotação. No entanto, na série mista (três fitas e duas bolas), as brasileiras cometeram algumas imprecisões, ficando com 27,150 pontos com a trilha sonora de “Smile”, de Charles Chaplin. Somando 60,700 pontos, o Brasil ficou na quinta posição do geral, atrás da campeã Bulgária (66,600), de Israel (64,650), da Espanha (63,200) e da Itália (62,050).

“Nós estamos muito felizes e emocionadas nesse momento, porque desde quando entrei na seleção em 2011, esse era o objetivo principal. Foram 11 anos de muito trabalho e hoje conseguimos entrar nesse top 5. O Brasil é o quinto melhor do mundo. A gente está muito feliz. A gente pode e merece estar entre os melhores do mundo sim”, disse a técnica Camila Ferezin.

Os três conjuntos medalhistas já garantiram de quebra vaga na Olimpíada de Paris 2024. O Brasil, por sua vez, se classificou para o Mundial de 2023, em Valencia, na Espanha, onde mais cinco vagas vão estar em disputa. O Campeonato Pan-Americano de 2024 é a última chance para as brasileiras conseguirem um posto nos Jogos da França.

O Brasil ainda volta à quadra de Sófia neste domingo para a disputa da final de cinco arcos, às 9h (de Brasília). As brasileiras acabaram com a quinta melhor nota da prova, que não faz parte do programa olímpico.

