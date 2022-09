Esporte Camisa da última final de Michael Jordan bate recorde em leilão

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Item é leiloado por 53 milhões de reais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O que você faria com 53 milhões de reais? Bom, caso tenha esse dinheiro, poderia guardar, investir, comprar uma mansão. Enfim, são inúmeras possibilidades, mas um colecionador decidiu usar este dinheiro para comprar a camisa utilizada por Michael Jordan no jogo de abertura das finais da NBA de 1998. O colecionador desembolsou 10,1 milhões de dólares no sexto título do Chicago Bulls em oito anos na NBA.

Este valor torna a camisa de Jordan a peça mais cara de recordação esportiva já utilizada em jogos na história. O recorde até então era a camisa da Argentina vestida por Maradona quando ele marcou o gol de mão – que ficou conhecido como a “Mão de Deus” – nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. No início de 2022, ela foi adquirida por 9,3 milhões de doláres (49 milhões de reais na cotação atual). Naquela ocasião, os argentinos venceram os ingleses por 2 a 1 naquele que culminaria no bicampeonato mundial dos hermanos (também haviam vencido em 1978).

Já de camisas de basquete, o recorde pertencia aos 3,7 milhões de dólares (19 milhões na cotação atual) na camisa de Kobe Bryant do Los Angeles Lakers, utilizada no seu ano de estreia.

“Mais uma vez, o resultado recorde de hoje… solidifica Michael Jordan como o GOAT (melhor de todos os tempos) indiscutível, provando que seu nome e legado incomparável são tão relevantes quanto há quase 25 anos”, disse Brahm Wachter, chefe de moda urbana e colecionáveis ​​modernos da Sotheby’s, casa responsável pelo leilão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte