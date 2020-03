Brasil Brasil fecha fronteiras com países da América do Sul por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesse locais e queiram entrar no Brasil Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O governo federal publicou uma portaria nesta quinta-feira (19) na qual determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países da América do Sul, em decorrência da pandemia de coronavírus.

A portaria não especifica por quanto tempo as fronteiras ficarão fechadas, mas diz que a medida é temporária. Cargas poderão continuar entrando no país, assim como agentes de ações humanitárias.

Medida vale para a entrada de pessoas dos seguintes países vizinhos: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai e Peru.

