19 de março de 2020

Vítima é um homem de 69 anos. A primeira foi uma mulher, de 63 anos, que tinha diabetes e hipertensão

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo óbito por coronavírus. A vítima é um homem de 69 anos, morador de Niterói, que era diabético e hipertenso.

A vítima apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia na quarta-feira (11). Ele teve contato com caso confirmado que viajou para o exterior. O material para análise deu entrada no Lacen (Laboratório Central Noel Nutels) e foi confirmado no início da tarde.

A primeira morte confirmada no Estado foi de uma idosa, que também fazia parte do grupo de risco da Covid-19. A mulher, moradora de Miguel Pereira, é uma empregada doméstica de 63 anos que tinha diabete e hipertensão. Ela teve contato com a patroa, que esteve na Itália e estava com a doença.

“É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”, disse o governador Wilson Witzel.

A moradora de Miguel Pereira apresentou os primeiros sintomas no domingo (15), foi a uma unidade de saúde do município na segunda-feira (16), apresentou piora no quadro e morreu na terça-feira (17), mesmo dia que o material chegou para a análise do laboratório do Estado.

“Faço um apelo à população que acredite na gravidade da situação e siga as orientações das autoridades de evitar sair de casa e ir a unidades de saúde sem necessidade. Reforço que nós não vamos descansar na luta para que casos como esses ocorram em menor número possível”, diz o secretário de Saúde, Edmar Santos.

Até esta quinta-feira, o Estado do Rio tinha registrado 65 casos da doença, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (7), Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).

Em todo o País, os casos já passam de 500, segundo dados das secretarias estaduais de saúde. O último balanço do Ministério da Saúde, da tarde de quarta-feira, contabiliza 428.

O segundo paciente confirmado no Rio morreu na terça-feira no Hospital Icaraí, uma unidade particular, por choque séptico e pneumonia. Segundo o hospital, um enteado dele, que não foi atendido no local, veio de Nova York (EUA), com teste positivo.

