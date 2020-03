Rio Grande do Sul Ônibus intermunicipais devem viajar com metade da capacidade para evitar disseminação do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Daer começou a monitorar a movimentação de passageiros nas principais estações rodoviárias por meio de boletins estatísticos Foto: Ascom Daer (Foto: Reprodução/ Ascom Daer) Foto: Ascom Daer

Os veículos de transporte intermunicipal passam a transitar com 50% de sua capacidade a partir desta quinta-feira (19). A determinação é do governador Eduardo Leite, que decretou situação de calamidade pública por conta do novo coronavírus.

“Só podem ser vendidas metade das passagens, inclusive nos ônibus mistos que oferecem no mesmo veículo as modalidades comum, leito ou executivo”, explica o diretor de Transportes Rodoviários do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Lauro Hagemann. “Se tiverem disponíveis, por exemplo, 12 poltronas, seis poderão ser ocupadas. A intenção é evitar a aglomeração de pessoas.”

Confira outras medidas adotadas pelo governo do Estado em relação ao transporte intermunicipal:

• Na sexta-feira (13), o Daer emitiu uma ordem de serviço permitindo que as empresas ajustem as frotas e os horários das viagens de acordo com a demanda.

• Os veículos estão equipados com álcool gel, luvas e máscaras cirúrgicas. Foram ampliadas as medidas de higiene no início e no final das viagens, com a realização de limpezas durante trajetos longos.

• As medidas de higiene foram reforçadas nas estações rodoviárias.

• A autarquia começou a monitorar a movimentação de passageiros nas principais estações rodoviárias por meio de boletins estatísticos. Desde segunda-feira (16), esses dados passaram de mensais para diários.

• Nesta quinta-feira foi emitida uma ordem de serviço que determina a prorrogação de 30 dias no vencimento das licenças dos veículos de fretamento e turismo e nas autorizações de uso de veículos de terceiros. As empresas também poderão usar esse prazo para estender o pagamento de boletos e multas.

