Porto Alegre SAC da Carris altera atendimento presencial devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Atendimento telefônico e digital permanece inalterado Foto: Fernanda Schwengber Leal/CARRIS/PMPA Atendimento telefônico e digital permanece inalterado. (Foto: Fernanda Schwengber Leal/ CARRIS/PMPA) Foto: Fernanda Schwengber Leal/CARRIS/PMPA

O atendimento presencial do SACC (Serviço de Atendimento ao Cliente Carris) está restrito à devolução a clientes de objetos dos Achados e Perdidos em função da pandemia do coronavírus.

As entregas estão sendo feitas com ausência de contato físico. Além disso, com o objetivo de evitar prejuízos ao cidadão, o prazo para retirada de objetos foi estendido de 30 dias para 90 dias.

Os contatos telefônicos e digitais do SACC permanecem inalterados para recebimento de reclamações, sugestões e fornecimento de informações. São eles o perfil Sacc Carris na rede social Facebook, o e-mail sacc.carris@carris.com.br e os telefones 0800-9799855 (ligações de telefone fixo), 3315-5444 (ligações de telefone celular), além do aplicativo para celular CittaMobi. O SACC opera em dias úteis, das 8h às 17h30.

