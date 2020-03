Economia Caixa reduz juros e autoriza pausa no pagamento de dívidas

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Medidas visam combater os efeitos da pandemia do coronavírus na economia, informou a instituição Foto: Divulgação Medidas visam combater os efeitos da pandemia do coronavírus na economia, informou a instituição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (19) novas medidas de combate ao coronavírus e de apoio às empresas e pessoas físicas. Entre as medidas, estão a redução dos juros e a suspensão, por 60 dias, no pagamento de empréstimos (principal e juros).

“A Caixa está 100% focada em ajudar a população mais carente, em ajudar aqueles que mais necessitam. Esse não é o único grupo de medidas. Faremos tudo o que estiver ao alcance da Caixa Econômica Federal para ajudar a população”, disse Pedro Guimarães, presidente da instituição.

Por meio de nota, a instituição informou que, também em linha com a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), que cortou os juros básicos da economia para 3,75% ao ano na quarta-feira (18), vai reduzir as taxas de juros de linhas de crédito.

A instituição informou que a “grande maioria” das novas taxas de juros começa a valer a partir da próxima segunda-feira (23). Além disso, o banco está oferecendo uma pausa por até 60 dias para contratos de empréstimos para pessoas física e para empresas, incluindo contratos habitacionais.

“Não há necessidade de nenhuma comprovação [para suspender o pagamento dos empréstimos]. Isso vale para todos os brasileiros. É uma crise mundial. Em acontecendo uma piora, esses 60 dias [de suspensão nos pagamentos dos empréstimos] podem virar 90, 120 dias”, acrescentou Guimarães.

Para minimizar os riscos de contaminação e exposição dos clientes, a instituição informou que recomenda a utilização de canais digitais, como Internet Banking e aplicativo, e também terminais de autoatendimento.

