Esporte Brasil goleia o Paraguai e avança à semifinal da Copa América Feminina

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A equipe verde-amarela alcançou sua terceira vitória na competição continental. Foto: Lívia Villas Boas/CBF A equipe verde-amarela alcançou sua terceira vitória na competição continental. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil está classificado para a semifinal da Copa América Feminina. No confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição, a equipe do técnico Arthur Elias superou o Paraguai por 4 a 1.

Yasmin, jogadora do Real Madrid, marcou os dois primeiros gols da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira (22), os dois em cobrança de falta. Amanda Gutierres e Duda Sampaio fizeram os outros tentos. O time segue invicto com 100% de aproveitamento e lidera o grupo B com nove pontos conquistados.

O Brasil encerrará sua campanha na fase de grupos na próxima sexta-feira (25), às 21h (de Brasília), diante da Colômbia. Já a Albirroja, no mesmo horário, encara a Venezuela.

O jogo

O Brasil iniciou a partida tendo mais a posse de bola e controlando as ações em campo. Aos 27 minutos, a lateral-esquerda Yasmin cobrou uma falta perigosa, a bola passou por todo mundo e só parou no fundo da rede.

Maia tarde, Yasmin repetiu a dose. Em lance muito semelhante, aos 39 minutos, ela bateu mais uma falta direto para o gol e anotou o seu segundo tento na noite. A Seleção Brasileira quase fez o terceiro com Gio Garbelini, que tentou encobrir a goleira Soledad Belotto e mandou para fora.

Logo na volta do intervalo, o Paraguai viu sua situação ficar ainda mais complicada, com a expulsão da ala Camila Arrieta. Já aos 15 minutos, a centroavante Amanda Gutierres recebeu na área e chutou cruzado para ampliar.

As paraguaias aproveitaram uma falha da defesa brasileira e diminuíram com a atacante Claudia Martínez, artilheira da Copa América com cinco gols. Aos 30 minutos da etapa final, a meio-campista Duda Sampaio acertou uma bela finalização para anotar o 4 a 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-goleia-o-paraguai-e-avanca-a-semifinal-da-copa-america-feminina/

Brasil goleia o Paraguai e avança à semifinal da Copa América Feminina

2025-07-22