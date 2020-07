Saúde Brasil mantém alta de novos casos diários

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

País registra 55.891 novos diagnósticos nas últimas 24h Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado Ministério da Saúde atualiza os dados.(Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Nesta sexta-feira(24), o balanço diário do Ministério da Saúde sobre os números do coronavírus trouxe 55.891 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Na quinta (23), o painel marcou 59.962 novos diagnósticos acrescidos às estatísticas e na quarta-feira (22), 67.860. No total, o Brasil chegou a 2.343.366 de pessoas infectadas notificadas desde o início da pandemia.

Já o número de novas mortes por causa do coronavírus registradas nas últimas 24 horas foi de 1.156. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 85.238. Ainda há 3.741 óbitos em investigação.

De acordo com o Ministério da Saúde, 655.847 pacientes estão em acompanhamento. Outras 1.592.281 pessoas já se recuperaram da doença.

Coronavírus nos Estados

Os Estados com mais registro de mortes por covid-19 são: São Paulo (21.206), Rio de Janeiro (12.654), Ceará (7.426), Pernambuco (6.237) e Pará (5.646). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são: Mato Grosso do Sul (281), Tocantins (334), Roraima (465), Acre (480) e Amapá (552).

Os estados com mais casos confirmados da doença são: São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549), Pará (144.467) e Bahia (138.358). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são: Acre (18.393), Tocantins (19.965), (19.423), Mato Grosso do Sul (20.303), Roraima (28.874) e Rondônia (34.873).

Rio registra 154 mil casos – O Estado do Rio de Janeiro registra, até o momento, 154.879 casos confirmados e 12.654 mortes por covid-19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 3.330 casos e 119 óbitos registrados. Há 1.165 óbitos em investigação e 132.225 pacientes se recuperaram da doença.

A capital tem o maior número de pessoas infectadas, 69.456. Em seguida, entre os municípios com maior número de casos, estão Niterói (8.573), São Gonçalo (7.780), Duque de Caxias (5.374), Macaé (5.116), Nova Iguaçu (3.985), Angra dos Reis (3.524), Itaboraí (3.165), Volta Redonda (3.059), Campos dos Goytacazes (2.719), Magé (2.435), São João de Meriti (2.155), Teresópolis (2.062), Belford Roxo (2.013), Maricá (1.950), Queimados (1.932) e Itaguaí (1.813).

O maior número de óbitos ocorreu também na capital, 7.941. Em seguida, entre os municípios com maior número de óbitos, aparecem São Gonçalo (568), Duque de Caxias (517), Nova Iguaçu (412), São João de Meriti (301), Niterói (283), Belford Roxo (204), Campos dos Goytacazes (189), Magé (153), Itaboraí (147), Petrópolis (133), Mesquita (123), Angra dos Reis (109), Nilópolis (105), Macaé (104), Volta Redonda (101), Itaguaí (85), Teresópolis (77), Maricá (75) e Cabo Frio (66).

