Carlos Roberto Schwartsmann Brasil na contramão do horário de verão!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 30 de outubro de 2024

A luz solar aumenta a produção de vitamina D, que promove melhor absorção do cálcio e fósforo para os ossos e dentes. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Frequentemente, o Brasil adota posições contraditórias e na contramão da ordem mundial.

No uso das urnas eletrônicas, estamos ao lado da Venezuela, Butão, Bangladesh. Não estamos ao lado dos países mais desenvolvidos.

As economias do primeiro mundo tendem a baixar os juros. Os nossos são os mais altos do mundo. No quesito segurança, somos recordistas no número de homicídios. Na jogatina, lideramos o ranking mundial de países que acessam sites de apostas virtuais.

Agora, nos posicionamos contra o horário de verão (daylight saving time). Ele é adotado em 154 países em todo mundo.

O melhor livro que aborda o assunto foi publicado em 2006 por David Prerau (Seize The Daylight): “Aproveite a luz do dia”

O texto argumenta que entre as grandes vantagens esta a economia de energia, diminuição de mortes em acidentes de trânsito e redução de crimes e assaltos.

O horário de verão na Europa dura 5 meses e na Austrália dura 6 meses.

O Brasil tem extensão continental. Do Oiapoque ao Chuí são 5570 km. Nas cidades perto da linha do Equador os dias e as noites tem a mesma duração nas 4 estações e não necessitam do horário de verão.

Entretanto, nas cidades do sul amanhece cedo e anoitece tarde. Nelas, este horário se impõe.

Ele proporciona mais tempo a exposição da luz solar. Ela aumenta a produção de vitamina D, que promove melhor absorção do cálcio e fósforo para os ossos e dentes.

A luz solar também exerce ação protetora nas doenças autoimunes e inflamatórias. Auxilia no tratamento do pterígio, psoriase, ostopenia, osteoporose e diabetes. Aumenta a produção de óxido nítrico, que ajuda na vasodilatação e diminui a pressão arterial.

Entretanto, existe um aspecto de difícil interpretação e análise. O horário de verão traz felicidade e bem estar. A luz do sol estimula a produção de serotonina e endorfinas que são neurotransmissores que modulam o nosso humor.

Uma hora a mais por dia significa que ele não acaba quando termina o trabalho. Depois da correria do dia a dia ainda temos tempo para brincar com os filhos. Podemos beber com os amigos! Colocar fogo na churrasqueira! Ler um livro! Meditar! Relaxar! Caminhar! Ter mais atividades sociais e esportivas.

Diz um proverbio gaúcho: “Um mate no final da tarde aquece a alma”.

Nós estamos na contramão em não adotar o horário de verão. Hoje amanheceu às 5h10.

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

schwartsmann@santacasa.org.br

