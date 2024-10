Colunistas Com reforma tributária, tributação dos supermercados pode triplicar

Por Flavio Pereira | 30 de outubro de 2024

Presidente da AGAS, Antonio Cesa Longo participou ontem do programa Pampa Debates da TV Pampa, na 60ª Convenção Regional de Supermercados em Tramandaí. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O debate da reforma tributária, que está na reta final no Congresso Nacional, causa calafrios nos supermercadistas de todo o Brasil. Ontem, o presidente da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados), Antônio Cesa Longo, admitiu que o setor está pessimista diante da expectativa de que o texto final traga uma tributação três vezes superior à atual para os supermercados. Ele participou ontem (29) da edição especial do programa Pampa Debates, da TV Pampa, apresentado pelo jornalista Paulo Sergio Pinto, no palco da 60ª Convenção Regional de Supermercados em Tramandaí.

“Transforma Litoral” debate alternativas de investimento na região

A AGAS, com o apoio da Prefeitura Municipal de Tramandaí, promove desde ontem a 60ª Convenção Regional de Supermercados ocupando pela primeira vez os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí. Nesta manhã, às 10h30min, será realizado o Painel “Transforma Litoral” com os convidados, ministro da SECOM, Paulo Pimenta, Fabiano Brogni (Movimento Decola Litoral), Alfredo Pessi (Grupo Pessi), Fabiano Dallazen (Gestor da Corsan-Aegea), Ronaldo Santini (Secretário de Turismo do RS), senador Luis Carlos Heinze, Telmo Magadan (Diretor da BrainEnergy), Cesion Pereira (Empresário supermercadista-Super da Praia) com mediação de Paulo Sérgio, vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação.

Tarcísio tinha razão: abertas as urnas em SP, Boulos recebeu 72% dos votos da bandidagem

Em São Paulo, a contagem dos votos dos criminosos encarcerados, na disputa pela prefeitura da capital, confirmou a informação governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que revelou interceptação de conversas telefônicas em que o “PCC” mandava votar no candidato de extrema esquerda Guilherme Boulos (Psol). Boulos comprovou que é o mais querido desse segmento: recebeu 72% dos votos dos bandidos que estavam na cadeia. Nessa, Ricardo Nunes (MDB) perdeu feio: ficou com 20% dos votos da bandidagem.

Plano de desenvolvimento do Estado sai do papel

O governo do Estado apresenta hoje detalhes do ambicioso Plano de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, um programa de estado, que não ficará restrito ao atual mandato do governador. Com foco na busca de investimentos ligados à sustentabilidade, o plano se reportará à Agência de Desenvolvimento, a Invest RS.

PGR diz que decisão de Gilmar Mendes beneficiando José Dirceu não tem amparo legal

A surpreendente decisão do ministro do STF Gilmar Mendes, anulando os processos decorrentes da Lava Jato – e as condenações em todas as instâncias – de José Dirceu, será objeto de recurso do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se opôs à anulação das condenações de José Dirceu e deve recorrer. O chefe do Ministério Público Federal, sustenta que a solicitação de Dirceu não atendeu a dois requisitos específicos, logo, ele não poderia ser alcançado pela extensão de decisão que beneficiou o presidente Lula também na Lava-Jato, no caso, a declaração de suspeição de Moro. Em parecer, o procurador alertou que casos do presidente Lula e do ex-ministro da Casa Civil não guardam semelhanças que autorizem a extensão do benefício que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro

Eleição no Sindicato Médico do RS começa a ficar acirrada

A campanha eleitoral no SIMERS (Sindicato Medico do Rio Grande do Sul) está acirrada. Agora, um fato novo coloca lenha na fogueira do debate pré-eleitoral. O Ministério Público investiga o médico Marcelo Matias, ex-presidente do Sindicato, e que concorre novamente ao cargo em pleito previsto para o final de novembro. Ainda conforme o processo (01304.006.035-2024) que corre sem segredo de Justiça, o MP pediu abertura de inquérito policial por perceber indícios do cometimento do crime de falsidade ideológica pelo ex-dirigente do sindicato. Instagram: @flaviorrpereira

