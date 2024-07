Olimpíada Brasil no vôlei feminino em Paris 2024: tabela, programação e onde assistir

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Seleção Brasileira estreia contra o Quênia na segunda-feira (29), pela primeira rodada da fase de grupos Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV Seleção Brasileira estreia contra o Quênia na segunda-feira (29), pela primeira rodada da fase de grupos (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV) Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV

A busca do Brasil pelo tricampeonato olímpico no vôlei feminino começa na próxima segunda-feira (29). A Seleção Brasileira enfrentará o Quênia às 8h (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Dona de duas medalhas de ouro, conquistadas em Pequim 2008 e Londres 2012, a Seleção Brasileira, prata em Tóquio 2020, está no Grupo B em Paris. Além do Quênia, a equipe comandada por José Roberto Guimarães também enfrentará Japão e Polônia.

A fase de grupos conta com mais duas chaves. O Grupo A tem França, Estados Unidos, China e Sérvia, enquanto o Grupo C é formado por Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana.

Formato

O formato de disputa do vôlei mudou de Tóquio para Paris. Agora a fase preliminar terá três grupos com quatro equipes cada. Na última edição, eram dois grupos com seis seleções.

As duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam ao mata-mata da competição, que começa com as quartas de final.

Onde assistir A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes). Agenda do Brasil no vôlei feminino* 29/07 – segunda-feira

8h: Brasil x Quênia

8h: Brasil x Japão

16h: Brasil x Polônia Fase eliminatória do vôlei feminino* Quartas de final

06/08 – terça-feira – a partir das 4h

08/08 – quinta-feira – 11h e 15h

10/08 – sábado – 12h15min

11/08 – domingo – 8h *Horários de Brasília

Brasil no vôlei feminino em Paris 2024: tabela, programação e onde assistir

2024-07-25