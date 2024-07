Olimpíada Existe idade mínima e máxima para competir nos Jogos Olímpicos?

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Comitê Olímpico Internacional, cada modalidade esportiva tem um limite de idade Foto: Divulgação/CBSK Segundo o Comitê Olímpico Internacional, cada modalidade esportiva tem um limite de idade (Foto: Divulgação/CBSK) Foto: Divulgação/CBSK

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com apenas 13 anos de idade, a brasileira Rayssa Leal subiu no pódio da Olimpíada de Tóquio 2020 para receber sua medalha de prata no skate street. Entre os mais velhos, o velejador Torben Grael tinha 44 anos quando representou o Brasil em Atenas 2004.

De acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), as restrições de idade mínima e máxima para competições olímpicas são determinadas pelas Federações Internacionais (IFs) individuais de cada modalidade esportiva. São essas federações que estabelecem regras específicas que variam conforme o esporte.

No futebol masculino, por exemplo, a competição é essencialmente sub-23, permitindo que cada equipe inclua até três jogadores acima dos 23 anos de idade. Já na ginástica, os atletas devem completar 16 anos no ano dos Jogos, mas não há uma idade máxima estabelecida. Segundo o Comitê, isso permite que ginastas mais velhos, que mantêm seu nível de desempenho, possam continuar competindo nos Jogos.

Um exemplo de longevidade no esporte aconteceu no boxe, na Olimpíada de Tóquio 2020. Regularmente, os competidores devem ter entre 18 e 39 anos. No entanto, houve uma exceção para Mira Potkonen, que tinha 40 anos durante a competição, devido ao adiamento do evento por um ano (em 2021) por conta da pandemia de Covid-19.

Potkonen recebeu permissão especial para competir e conquistou sua segunda medalha em Jogos Olímpicos.

Segundo o COI, também existem esportes sem idade mínima, como o tênis de mesa. Aos 12 anos, a síria Hend Zaza foi a competidora mais jovem de Tóquio, tanto na categoria como nos Jogos. Outra jovem competidora, a japonesa Hiraki Kokona, também de 12 anos, se destacou ao conquistar a medalha de prata no skate park feminino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/existe-idade-minima-e-maxima-para-competir-nos-jogos-olimpicos/

Existe idade mínima e máxima para competir nos Jogos Olímpicos?

2024-07-25