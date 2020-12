Brasil Brasil perde cinco posições no ranking mundial de desenvolvimento humano

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

O Brasil caiu cinco posições no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano em 2019, quando comparado ao ano anterior, ainda que seu desempenho tenha tido uma leve melhora. O resultado consta no Relatório de Desenvolvimento Humano, do PNUD (Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas), divulgado nesta terça-feira (15).

Considerando os 189 países analisados, os brasileiros aparecem agora na posição 84, em vez da 79, que ocupavam em 2018. Isso apesar de o índice ter subido de 0.762 para 0.765. O resultado, porém, ainda mantém o Brasil no grupo de países com alto desenvolvimento humano.

Mas não há motivos para grande otimismo quando é feita uma comparação com países vizinhos. A média brasileira é menor do que a de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia, superando apenas a do Paraguai e Bolívia.

Já em comparação com outros Brics, grupo de países emergentes do qual faz parte, o Brasil perde para a Rússia, mas aparece à frente de China, África do Sul e Índia. Os três países que lideram o ranking de Desenvolvimento Humano são europeus: em primeiro lugar a Noruega, com Irlanda e Suíça empatadas em segundo. Já os três índices mais baixos foram obtidos por países africanos: Chade, República Centro-Africana e Níger.

