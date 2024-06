Esporte Brasil perde para Polônia e se despede da Liga das Nações de Vôlei Masculino

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Mesmo vencendo o primeiro set, time de Bernardinho teve queda de rendimento durante o jogo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Brasil se despediu da Liga das Nações de Voleibol Masculino nessa quinta-feira (27). A Seleção Brasileira perdeu para a Polônia por 3 sets a 1 (parciais: 18/25, 25/23, 25/22 e 25/16), em Lodz, na casa da adversária.

A Seleção Brasileira venceu o primeiro set com um bom desempenho, no entanto, o rendimento do time de Bernardinho foi caindo a cada ataque polonês.

Como foi a partida?

No primeiro set, o Brasil sobrou na parcial. A Seleção apareceu com menos erros de saque, conseguiu incomodar a recepção polonesa e foi certeiro nos contra-ataques. O bloqueio, também foi bem trabalhado, apesar de marcar só um ponto, tocou em muitas bolas. Assim, com uma atuação de alto nível, a equipe de Bernardinho fechou o set por 25 a 18.

Já no segundo set, o Brasil cometeu mais erros. E a seleção polonesa aproveitou os deslises brasileiros, sendo o fator determinante para a vitória polonesa. A Seleção Brasileira teve a oportunidade de ganhar um set point, mas Lucarelli atacou para fora. Com isso, a Polônia empata a partida pelo placar de 25 a 23.

No terceiro set, os brasileiros continuaram cometendo os mesmos erros e a Polônia seguiu o mesmo “script” de aproveitar os erros do Brasil. A Seleção até chegou perto, no entanto, os poloneses fecharam o set por 25 a 22.

Mesmo com os primeiros pontos terem sido brasileiros no primeiro set, a Polônia sobrou em quadra na última parcial. Com os pontos fortes de saque e ataques, os poloneses ainda contaram com os mesmos erros bobos do Brasil, fechando em 25 a 16 e se classificando para a segunda fase da competição.

O que vem por aí?

Com o fim da Liga das Nações para o Brasil, o próximo compromisso são os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Vôlei feminino também perde para Polônia

O Brasil perdeu para a Polônia por 3 sets a 2 (25/21, 26/28, 25/21, 19/25 e 15/9), no último domingo (23), em Bangkok, na Tailândia, e não conseguiu um lugar no pódio da Liga das Nações de vôlei feminino. Agora, a seleção segue com a preparação para buscar o tricampeonato olímpico em Paris-2024.

O Brasil encerra a participação na Liga das Nações de vôlei feminino com 13 vitórias e duas derrotas. A equipe fez uma histórica campanha invicta na primeira fase, inédita na história da competição, venceu a dona da casa Tailândia nas quartas de final e perdeu para o Japão em um verdadeiro jogaço, que só foi decidido no tie-break, pela semifinal.

Foco em Paris

Esta foi a segunda vez na história que o Brasil terminou a Liga das Nações de vôlei feminino em quarto lugar, repetindo o desempenho que teve em 2018. O país buscava seu quarto lugar no pódio, após ter sido medalhista de prata em 2019, 2021 e 2022. Em seis edições da VNL, o Brasil foi top-4 em cinco. A Polônia, por outro lado, levou a medalha de bronze pelo segundo ano consecutivo.

2024-06-27