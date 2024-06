Esporte Olimpíada 2024: Conheça os países com mais medalhas

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

As medalhas olímpicas são mais do que simples peças de metal: elas representam anos de dedicação, suor e talento, coroando as melhores performances no maior palco esportivo do mundo.

Desde a primeira edição em 1896, na Grécia, nações do planeta inteiro se enfrentam em busca da glória olímpica, tecendo um legado de conquistas que inspira gerações.

Ao longo dos Jogos, países se destacaram como verdadeiras potências olímpicas, acumulando medalhas e escrevendo seus nomes na história do esporte.

Conheça, a seguir, os 10 países com mais medalhas olímpicas na história e explore as trajetórias vitoriosas dessas nações.

1-Estados Unidos (28 jogos) – 2.636 medalhas: Ouro: 1.061; Prata: 836; Bronze: 739.

2-União Soviética (9 jogos) – 1.010 medalhas: Ouro: 395; Prata: 319; Bronze: 296.

3-Grã-Bretanha (29 jogos) – 916 medalhas: Ouro: 285; Prata: 316; Bronze: 315.

4-China (11 jogos) – 634 medalhas: Ouro: 262; Prata: 199; Bronze: 173.

5-França (29 jogos) – 764 medalhas: Ouro: 226; Prata: 258; Bronze: 280.

6-Itália (28 jogos) – 618 medalhas: Ouro: 217; Prata: 188; Bronze: 213.

7-Alemanha (17 jogos) – 652 medalhas: Ouro: 201; Prata: 205; Bronze: 246.

8-Hungria (27 jogos) – 511 medalhas: Ouro: 181; Prata: 154; Bronze: 176.

9-Japão (23 jogos) – 497 medalhas: Ouro: 169; Prata: 150; Bronze: 178.

10-Austrália (27 jogos) – 547 medalhas: Ouro: 164; Prata: 173; Bronze: 210.

Em que colocação o Brasil está?

Segundo o quadro de medalhas, desde a sua primeira participação, na Antuérpia, em 1920, o Brasil soma 150 condecorações, tendo conquistado seu melhor desempenho nas Olimpíadas de Tóquio 2021.

Na edição, os atletas trouxeram 21 medalhas para casa, em diversas modalidades.

O critério para definir a colocação de um país no quadro são as medalhas de ouro, portanto, o Brasil ocupa a 32ª posição do ranking histórico, com suas 37. Foram 23 jogos; 37 ouros; 42 pratas; 71 bronzes; 150 medalhas conquistadas ao todo.

Olimpíadas de Paris 2024

Com a edição de Paris 2024 se aproximando, a disputa por medalhas promete ser ainda mais acirrada. Novos países podem despontar como protagonistas, enquanto potências tradicionais buscam manter sua hegemonia. A França, país anfitrião, terá a oportunidade de mostrar sua força em casa e buscar um lugar de destaque no pódio.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam na sexta-feira (26 de julho de 2024) e vão até domingo (11 de agosto de 2024).

