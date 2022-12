Esporte Brasil perde por 1 a 0 para Camarões na última partida da fase de grupos da Copa

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Mesmo com a derrota, a Seleção Brasileira se classificou para as oitavas em primeiro no seu grupo Foto: Reprodução/Twitter Mesmo com a derrota, a Seleção Brasileira se classificou para as oitavas em primeiro no seu grupo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Com time reserva, a seleção brasileira foi derrotada por Camarões nesta sexta-feira (02) em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Com o resultado, Brasil ainda se classificou em primeiro no grupo G e, nas oitavas de final, enfrenta a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira (05).

O jogo

Na primeira jogada de ataque do Brasil, no primeiro minuto, Antony recebeu na direita, passou para Daniel Alves que cruzou na grande área para Rodrygo finalizar. O camisa 21 teve o chute travado e, na segunda chance, bateu muito fraco. Boa chegada do Brasil.

Aos 5, Antony recebeu a bola na direita, driblou o seu marcador, mas o lateral correu atrás e deu uma tesoura. Aos 9, Bremer buscou Gabriel Martinelli na esquerda, mas o atacante estava impedido. Aos 11, Antony recebeu na direita, cortou para o meio e tentou o toque para o Gabriel Jesus, mas a bola foi forte demais.

Aos 13, Fred recebeu de Daniel Alves, mandou um belo cruzamento para Martinelli na segunda trave, o atacante cabeceou e Epassy fez uma linda defesa. Aos 16, Martinelli cortou para o meio da área e cruzou. Jesus tentou disputar no alto, mas os defensores afastaram.

Aos 19, Choupo-Moting avança no campo pela esquerda, passa por dois marcadores, mas Fabinho chegou para afastar. Boa chegada do Camarões. Aos 21, Alex Telles cruzou da esquerda, Gabriel Jesus ajeitou para Fred e o volante acabou batendo e a bola desviou subindo demais.

Aos 27, Rodrygo recebeu a bola, arrancou em direção à área e sofreu a falta de Kunde. Na cobrança Rodrygo cobrou a falta, mas mandou em cima da barreira. Aos 31, Rodrygo recebe de Gabriel Jesus e o camisa 21 foi tentar entrar da área, mas Fai chegou de carrinho por trás para parar o atacante brasileiro.

Falta marcada e Daniel Alves cobrou, mas a bola foi por cima. Aos 37, Martinelli avançou pelo meio-campo e sofreu a falta, mas Fred ficou com a bola, tocou para Antony. O atacante cortou e bateu colocado, mas Epassy, de novo, fez uma boa defesa.

Aos 40, Aboubakar recebeu o cruzamento, mas Bremer conseguiu recuar de cabeça para Ederson. Aos 47, Mbeumo recebeu um cruzamento da esquerda, livre na segunda trave e cabeceou muito forte. Ederson fez uma baita defesa.

Segundo tempo

Dois minutos depois da volta do segundo tempo, Alex Telles ficou no chão com dores após uma dividida na área de defesa do Brasil. Aos 5, bola muito perigosa do Camarões. Aboubakar recebeu a bola ajeitada na direita, bateu cruzado e a bola passou muito perto do gol.

Aos 8, o técnico da Seleção Brasileira chamou Marquinhos, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães e Pedro. Aos 10, Martinelli arrancou pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte. Epassy espalmou para fora. Aos 11, Everton Ribeiro ficou com a sobra do escanteio, puxou para a linha de fundo e cruzou. Militão dominou na entrada da área e finalizou. Em dois tempos, Epassy novamente fez a defesa.

Aos 16, Bruno Guimarães avançou e fez o passe buscando Antony. Everton Ribeiro tentou dominou no meio do caminho e acabou perdendo a bola. Aos 21, Everton Ribeiro recebeu no campo de ataque, avançou na grande área, mas foi travado. Aos 25, Pedro recebeu de Antony, mas é cercado por dois e foi desarmado.

Aos 31, Bruno Guimarães recebeu de Dani Alves, tentou o passe em projeção para Pedro, mas foi travado. Aos 32, Ntcham recebeu na entrada e finalizou de perna direita. Ederson caiu para fazer a defesa. Aos 43, Pedro recebeu em projeção, tentou o passe de calcanhar, mas o defensor tirou a bola.

Aos 46, gol de Camarões. Mbekeli recebeu a bola na direita e cruzou na medida para Aboubakar, entre os dois zagueiros brasileiros, cabecear no cantinho de Ederson sem chances para o goleiro brasileiro. Aos 51, Bruno Guimarães recebeu o cruzamento livre na área, mas tocou mal e mandou para fora.

Aos 52, Daniel Alves avançou pela direita e cruzou na segunda trave. Marquinhos ajeita de volta e Martinelli tocou para fora. Aos 54, a partida foi encerrada e assim foi decretada a primeira derrota brasileira.

