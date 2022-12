Inter Inter estuda oferecer jogadores em troca de Igor Gomes do São Paulo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Jogador tem contrato com o clube paulista até 31 de março Foto: Reprodução/Internet Jogador tem contrato com o clube paulista até 31 de março (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

Com o seu contrato acabando com o São Paulo, Igor Gomes é um dos nomes que interessam o Inter para a próxima temporada. O Colorado tem a concorrência de outros clubes interessados no jogador e estuda oferecer jogadores ao clube do Morumbi para contar com o jogador imediatamente.

O clube gaúcho estuda colocar jogadores no São Paulo como alternativa para facilitar a negociação. O nome de David, com quem Rogério Ceni trabalhou no Cruzeiro e Fortaleza, é uma das possibilidades de negócio.

O Inter já teve contato com o camisa 26 do time paulista, mas a negociação ainda está no começo. O meia tem outras propostas de clubes do Brasil e do exterior. O Colorado evita por prazos para as finalizações das negociações. A janela de transferências vai até abril.

