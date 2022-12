Grêmio Grêmio tem interesse em volante Jair do Atlético Mineiro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

A ideia da direção gremista é contratar mais de um nome para o setor. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG A ideia da direção gremista é contratar mais de um nome para o setor. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Com as férias terminando, o Grêmio procura peças para poder reforçar o seu time para a próxima temporada. Após fazer investidas por Carballo, do Nacional e Pepê, do Cuiabá, o clube gaúcho também tem interesse no voltante do Atlético Mineiro, Jair.

Nos bastidores, o negócio tem chance de acontecer, mas para isso o Tricolor teria que investir para tirar o volante em definitivo do clube mineiro, que no momento é analisado pelos diretores do Grêmio.

O jogador tem contrato com o Galo até a temporada de 2025, mas a informação é que uma saída pode ser analisada caso tenha uma boa proposta para ambas as partes. A sua permanência, no entanto, vai ser analisada pela nova comissão técnica, liderada pelo técnico Eduardo Coudet, ex-treinador do Inter.

