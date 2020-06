Bem-Estar Brasil pode se tornar o país com mais mortos por Covid-19 no mundo até o fim de julho

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

As estimativas foram feitas pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington Foto: Reprodução As estimativas foram feitas pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington. (Foto: Reprodução)

Se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no Brasil, o País pode superar os Estados Unidos em número de mortes por Covid-19 no dia 29 de julho, aponta a projeção de um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias de combate ao coronavírus. Nesse dia, o Brasil teria 137,5 mil mortos, e os EUA, 137 mil.

Para isso ocorrer, o número atual de mortes no Brasil precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. Um avanço com uma magnitude dessas ocorreu nos últimos 90 dias: havia 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil em 9 de junho.

Ao atingir essa liderança, o Brasil teria tanto o recorde mundial de mortos por Covid-19 quanto o do número de mortes em um dia. Seriam 4.071, quase o dobro do recorde atual, que ocorreu no pico da pandemia nos Estados Unidos, em 14 de abril, com 2.262 mortes registradas. Se for considerada a taxa de mortes por 100 mil habitantes, o Brasil deve superar os EUA em 10 de julho.

As estimativas foram feitas pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, mas não necessariamente vão se concretizar. Elas se baseiam em diversas variáveis que mudam ao longo do tempo, como o número de casos confirmados e a adesão ao distanciamento social.

De todo modo, essas simplificações da realidade servem de baliza para autoridades traçarem suas estratégias de combate ao novo coronavírus.

