Apreensão de drogas nas estradas federais gaúchas bate recorde

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

A PRF apreendeu mais de nove toneladas de drogas nos cinco primeiros meses deste ano no RS

Nos cinco primeiros meses deste ano, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu o maior volume de drogas da história no Rio Grande do Sul. Os agentes recolheram mais de nove toneladas de entorpecentes nas rodovias federais gaúchas.

Desse total, foram apreendidas 7,6 toneladas de maconha, volume 92% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. As apreensões de cocaína totalizaram 1,3 tonelada, o que representa um aumento de 640%.

De janeiro a maio, também foram recolhidos quase 5 milhões de maços de cigarro contrabandeados, mais de 4,8 milhões de reais e 682 mil dólares sem comprovação de origem nas estradas federais do Rio Grande do Sul.

Nesse período, a PRF gaúcha prendeu mais de 1.430 criminosos e apreendeu 94 armas de fogo.

