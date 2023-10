Mundo Brasil recebe mais de 2 mil pedidos de ajuda para sair de Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Embarque dos primeiros 211 brasileiros repatriados de Israel. (Foto: FAB)

O número de pedidos de ajuda ao governo brasileiro para sair de Israel, em meio ao conflito com o Hamas, chegou nesta terça-feira (10) a 2.377, segundo a Embaixada do Brasil em Israel. O primeiro avião enviado pelo governo para resgatar brasileiros pousou em Tel Aviv, capital de Israel, nesta terça.

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Tel Aviv, em Israel, às 14h12 (horário de Brasília). O voo tem duração prevista de 14 horas e será direto, até a Base Aérea de Brasília. O governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região”

“O Governo Federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de suas redes sociais.

Uma segunda aeronave com o mesmo perfil de 210 lugares já está na Europa e fará o trajeto entre Israel e o Brasil nesta quarta-feira. Nessa terça à tarde, uma terceira aeronave para repatriação de brasileiros decolou do Brasil. A KC-390 Millennium (Embraer) tem capacidade para 60 lugares e faz parte da Operação Voltando em Paz, em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores. A decolagem, da Base Aérea de Brasília, tem destino inicial a Roma, capital da Itália, de onde prosseguirá para Israel.

Apoio psicológico

Na equipe, embarcaram também uma médica, uma psicóloga e dois enfermeiros, para garantirem qualquer atendimento necessário aos brasileiros repatriados. “É a primeira vez que os psicólogos estão tendo a oportunidade de estar em uma missão como essa, e é muito bom ver a importância da saúde mental, tanto para os repatriados como a tripulação. Quando a pessoa passa por uma situação assim, se a gente age com rapidez, tenta evitar o que chamamos de Estresse Pós Traumático”, disse a 1ª tenente Nívea Moema, psicóloga da FAB.

Segundo Nívea, no primeiro momento é importante situar as pessoas da realidade, mostrar de que forma eles vão receber ajuda. “A gente precisa escutar, as pessoas estão desnorteadas. Ficaremos disponíveis o tempo todo para reorganizar as pessoas e mostrar que estamos à disposição”, explicou. Ao todo, cinco missões (viagens) estão previstas para ocorrer até o próximo domingo.

Os sobrevoos e pousos de aeronaves destacadas para repatriação de brasileiros foram autorizados por Israel. Até o momento, a Embaixada em Tel Aviv colheu, por meio de formulário on-line, os dados de mais de 2.700 brasileiros que externaram interesse em sua repatriação, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Os candidatos à repatriação são acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, são priorizados residentes no Brasil, sem passagem aérea. O Ministério das Relações Exteriores recomenda que todos os cidadãos brasileiros que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar, ainda que com restrições.

Brasileiros

Ainda nessa terça, o Itamaraty confirmou a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, que estava desaparecido após ataque do grupo radical Hamas. Ranani era natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vivia há sete anos em Israel.

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, diz trecho de nota à imprensa.

Mais tarde, Bruna Valeanu, que estava desaparecida desde sábado (7), quando o grupo terrorista Hamas atacou uma rave, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pela família da jovem de 24 anos.

Bruna tinha dupla nacionalidade. Ela nasceu no Rio de Janeiro mas também era israelense. Sua última comunicação com a família foi no sábado por volta das 9h, quando contou ter testemunhado disparos e mortes à sua volta. Agora única brasileira identificada como desaparecida, Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, também tem nacionalidade israelense. A mulher é mãe de um jovem de 19 anos, membro do exército de Israel. Karla estava na rave com o namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto deste a investida do grupo terrorista. “Alguém conhece esse casal? Sabem alguma coisa sobre eles? Eles estavam em uma festa no sul. Por favor, se alguém souber qualquer coisa ou tenha visto eles nos informe”, escreveu uma amiga da brasileira, no Facebook.

