Mundo Funeral de brasileira morta em rave reúne centenas de pessoas em Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bruna Valeanu foi morta pelo Hamas durante ataque nas proximidades da Faixa de Gaza. Foto: Reprodução redes sociais/@EylonALevy Bruna Valeanu foi morta pelo Hamas durante ataque nas proximidades da Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução redes sociais/@EylonALevy) Foto: Reprodução redes sociais/@EylonALevy

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O funeral da brasileira Bruna Valeanu, que morreu em um ataque do Hamas em uma festa rave nas proximidades da Faixa de Gaza, reuniu centenas de pessoas nesta terça-feira (10), em Petah Tikva, Israel.

A estudante estava na festa rave Universo Paralello com amigos quando terroristas do Hamas realizaram um ataque que já é considerado o pior contra Israel das últimas décadas.

Ranani Nidejelski Glazer, gaúcho de 24 anos, também foi morto na mesma rave. Ainda há uma brasileira desaparecida nos conflitos: Karla Stelzer Mendes.

O funeral foi anunciado pela irmã da vítima, Florica Valeanu, em uma rede social, e aconteceu às 15h30 (horário de Brasília).

“Te amo pra sempre Bruna! Além da matéria. Você é nossa neném ‘forever'”, escreveu a irmã na publicação em que divulga informações sobre o enterro.

A GloboNews conversou com Eylon Levy, um dos que estiveram no funeral e postou imagens nas redes sociais, disse que não conhecia a brasileira, mas viu em comunidades do WhatsApp um chamado para que as pessoas comparecessem ao funeral porque Bruna não tinha muitos familiares em Israel.

“Isso é muito comum em Israel, tragicamente. Quando poucas pessoas são esperadas para um funeral, estranhos são chamados para ir e eles ficam muito cheios. Isso é uma coisa muito especial em Israel: uma solidariedade social e um senso de responsabilidade mútua. É algo emocionante que brota nas circunstâncias mais tenebrosas”, disse Levy.

De acordo com o jornal “The Times of Israel”, ao menos 260 corpos foram encontrados no local. A jovem de 24 anos vivia em Israel há 8 anos e estudava comunicação e marketing. Lá também moram a mãe e a irmã Florica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/funeral-de-brasileira-morta-em-rave-reune-centenas-de-pessoas-em-israel/

Funeral de brasileira morta em rave reúne centenas de pessoas em Israel

2023-10-10