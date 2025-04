Repatriação em curso

Mais 102 brasileiros repatriados dos Estados Unidos chegam ao Brasil nesta -feira, pousando em Fortaleza (CE). Com a chegada do voo, o quinto do tipo neste ano, o país atinge a marca de 522 deportados da nação norte-americana desde o início das novas políticas imigratórias impostas pelo presidente Donald Trump.

Visto obrigatório

O Brasil retomou nesta -feira a exigência de visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália que desejam visitar o Brasil. Adotada com base no princípio da reciprocidade, a obrigatoriedade do documento estava suspensa desde 2019, quando o governo Bolsonaro determinou a dispensa com o objetivo de incentivar o turismo.

Integração empresarial

Durante um encontro na -feira às margens da cúpula da CELAC, em Honduras, o presidente Lula propôs à presidente mexicana Claudia Sheinbaum a articulação de dois grandes eventos empresariais. Com realização prevista a cada dois anos, os encontros – um no México e outro no Brasil – visam reunir empresários de ambos os países para prospectar oportunidades de negócios e ampliar relações comerciais.

Debate defensável

Para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o debate sobre a redução de penas aos civis condenados por participarem dos atos de é “plenamente defensável”. Em uma coletiva de imprensa, nesta -feira, a chefe ministerial destacou que a discussão até pode vir a acontecer no Congresso, ainda que defendendo a diferenciação entre os participantes dos atos e os articuladores do plano de golpe e assassinato de líderes.

Avanço improvável

Mesmo reconhecendo a validade do debate sobre a redução de penas do , Gleisi Hoffmann não acredita que o PL da Anistia será votado na Câmara dos Deputados. Destacando o compromisso do líder da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em não pautar a discussão, a ministra afirma que o avanço do texto criaria uma “crise institucional”.

Julgamento liberado

O ministro Luiz Fux, do STF, liberou para julgamento o caso da “Débora do Batom”, cabeleireira que ficou conhecida por escrever “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça”. A votação será retomada pela Primeira Turma da Corte em plenário virtual no próximo dia , com previsão de conclusão até o dia .

Anúncio na Esplanada

Confirmando expectativas, o presidente Lula comunicou nesta -feira a escolha do deputado Pedro Lucas (União-MA) para o Ministério das Comunicações. Anunciado após uma reunião do chefe do Planalto com lideranças do Executivo e do Legislativo, o parlamentar deve assumir o cargo na Esplanada logo após a Páscoa.

Orçamento do Supremo

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, apresentou nesta -feira à ministra do Planejamento, Simone Tebet, a proposta orçamentária da Corte para o exercício de 2025. Aprovado pelo colegiado do Tribunal e atendendo integralmente a critérios do novo arcabouço fiscal, o texto segue para apreciação do Congresso antes de ser executado.

Prorrogação de contratos

O projeto que prevê a prorrogação por 12 meses dos contratos agrários em municípios com decreto federal de calamidade pública avançou nesta -feira na Comissão de Agricultura da Câmara. A matéria, que segue tramitando na Casa, visa garantir estabilidade contratual para que produtores rurais possam se recuperar e dar continuidade às suas atividades em meio a situações de crise extrema.

Presidência da CMO

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso elegeu nesta -feira o senador Efraim Filho (União-PB) para a presidência do colegiado. Ao assumir o cargo, o parlamentar destacou a necessidade de melhorar a eficiência do gasto público, de modo que o equilíbrio das contas não fique dependente apenas do aumento de receita.

Cúpula no Rio

O Rio vai sediar, em 2026, a 3ª Cúpula de Turismo da ONU Turismo para a África e as Américas. O encontro reunirá líderes do ramo dos dois continentes para discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor, abrangendo questões relacionadas à conectividade aérea e à ampliação de acordos bilaterais.

Pauta municipalista

Em reunião nesta -feira com a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, apresentou ao governo federal a pauta prioritária do movimento municipalista. Dando destaque para as áreas da Saúde, Educação e Previdência, o líder da entidade apresentou um panorama sobre os principais desafios enfrentados pelos entes municipais, reforçando a necessidade de ampliação do diálogo com o Planalto.

Socorro ao agro

Atendendo a um pedido do senador Heinze (PP-RS), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir no próximo dia com o parlamentar e lideranças do setor agropecuário gaúcho para tratar de soluções para a crise do segmento no RS. A principal demanda pleiteada junto à pasta permanece sendo a prorrogação das dívidas dos agricultores, considerada essencial para a construção de alternativas destinadas à recuperação dos produtores após sucessivos problemas climáticos.

Socorro ao agro II

Lideranças da Associação dos Municípios do Alto Uruguai reuniram-se nesta -feira na cidade de Jacutinga para a realização do “Ato regional em favor da agricultura”. Acompanhada por parlamentares e representantes de diferentes entidades gaúchas, a mobilização ocorreu em reivindicação de ações em prol dos produtores rurais da região, com pedidos direcionados principalmente ao governo federal.

Adaptação urbana

Presente no espaço da prefeitura de Porto Alegre no South Summit Brazil 2025, no Cais Mauá, o prefeito Sebastião Melo recebeu nesta -feira a embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona. A conversa, acompanhada por outras lideranças do Executivo porto-alegrense, girou em torno de iniciativas voltadas à inovação urbana e à adaptação das cidades às mudanças climáticas.

Inovação alimentar

A Secretaria de Governança Cidadã de Porto Alegre oficializou durante o South Summit Brazil a adesão da Capital à rede global CityFood, coordenada pelo Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade. Voltada à criação de um sistema alimentar urbano-regional sustentável e resiliente, a iniciativa deve viabilizar ao município uma série de oportunidades para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas alimentares locais.