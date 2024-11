Brasil Brasil recebe mais de meio milhão de turistas internacionais e tem melhor outubro dos últimos 35 anos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A meta é alcançar 8,1 milhões de turistas internacionais até 2027. Foto: Agência Brasil A meta é alcançar 8,1 milhões de turistas internacionais até 2027. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Brasil recebeu 508,7 mil turistas internacionais em outubro e bate recorde em 35 anos para o mês na série histórica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal (PF).

Já no acumulado do ano, são mais de 5,4 milhões de visitantes vindos de fora do País, um avanço de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o turismo brasileiro se destaca entre seus pares vizinhos, como o Chile e Peru. Mas, ainda há um longo caminho pela frente, já que a proposta do Plano Nacional de Turismo (PNT), lançado recentemente pelo Ministério do Turismo, tem a meta de alcançar 8,1 milhões de turistas internacionais até 2027.

O plano pretende tornar o Brasil o principal destino turístico da América do Sul e gerar US$ 8,1 bilhões em receitas dos gastos desse público. Dentre os turistas que ingressam no País, os argentinos aparecem como o principal público, com mais de 1,58 milhão de visitantes desde o início de 2024.

Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 572.338 visitantes, seguidos pelo Chile, com 518.345. Foi a região sudeste que mais recepcionou viajantes neste ano, sendo que quase metade das chegadas de turistas no País foram registradas em São Paulo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que o dado é mais um indicativo do crescimento da atividade turística brasileira, consolidando o país no mercado global, especialmente na América Latina.

“Resultado prático do conjunto de ações do Governo Federal, com infraestrutura, distribuição de renda e turismo. Motivo para comemorar, todo o governo está muito feliz”, disse Sabino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-recebe-mais-de-meio-milhao-de-turistas-internacionais-e-tem-melhor-outubro-dos-ultimos-35-anos/

Brasil recebe mais de meio milhão de turistas internacionais e tem melhor outubro dos últimos 35 anos

2024-11-22