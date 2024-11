Mundo Rússia usa, pela primeira vez, míssil intercontinental contra a Ucrânia; arma pode transportar ogivas nucleares

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O míssil intercontinental foi lançado da região de Astrakhan, no Sul da Rússia Foto: Reprodução de vídeo O míssil intercontinental foi lançado da região de Astrakhan, no Sul da Rússia. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia na quinta-feira (21), informou a Força Aérea ucraniana. Essa foi a primeira vez que a Rússia utilizou um míssil tão poderoso, de capacidade nuclear e de longo alcance na guerra, iniciada em fevereiro de 2022. Segundo os militares ucranianos, o míssil intercontinental foi lançado da região de Astrakhan, no Sul da Rússia, em ataque a Dnipro, no Centro-Leste da Ucrânia.

As duas cidades são separadas por 1 mil quilômetros de distância. O ataque russo teve como alvo empresas e infraestrutura na cidade, segundo a Força Aérea ucraniana. O governador regional, Serhiy Lysak, afirmou que o ataque russo danificou uma instalação industrial e provocou incêndios em Dnipro. Duas pessoas ficaram feridas.

O míssil balístico intercontinental é lançado a partir da terra, pode ser equipado com ogivas nucleares e, como o próprio nome indica, é projetado para viajar longas distâncias, superiores a 5,6 mil quilômetros. Apenas os Estados Unidos, a Rússia e a China possuem esse tipo de armamento

Uma fonte da Força Aérea da Ucrânia afirmou que o míssil lançado pela Rússia não transportava uma ogiva nuclear. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, chamou Vladimir Putin de “maluco” e afirmou que o presidente russo desdenha da vida humana.

“Nosso insano vizinho mais uma vez revelou sua verdadeira natureza: seu desdém pela dignidade, pela liberdade e pela própria vida humana. Hoje, foi um novo míssil russo. Sua velocidade e altitude sugerem capacidades balísticas intercontinentais. As investigações estão em andamento”, afirmou Zelensky.

O disparo do míssil intercontinental pelos russos ocorreu após a Ucrânia ter usado mísseis dos Estados Unidos e do Reino Unido para atingir alvos dentro da Rússia nesta semana, algo que Moscou havia alertado repetidamente que seria considerado uma escalada significativa na guerra. Os mísseis ATACMS e Storm Shadow, que os ucranianos foram autorizados a utilizar, têm alcances de, no máximo, 300 quilômetros.

A Rússia também lançou um míssil hipersônico Kinzhal e sete mísseis de cruzeiro Kh-101, dos quais seis foram derrubados pelas defesas aéreas, informou o Exército ucraniano.

Recado ao Ocidente

O Kremlin informou que o ataque à Ucrânia foi projetado como uma mensagem para o Ocidente de que Moscou responderá às decisões e ações “imprudentes” em apoio à Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou um dia depois que o presidente Vladimir Putin disse que Moscou havia disparado o novo míssil – Oreshnik ou Hazel Tree – contra uma instalação militar ucraniana.

“A principal mensagem é que as decisões e ações imprudentes dos países ocidentais que produzem mísseis, fornecendo-os à Ucrânia e, posteriormente, participando de ataques ao território russo não podem ficar sem uma reação do lado russo”, disse Peskov aos repórteres.

“O lado russo demonstrou claramente suas capacidades, e os contornos de outras ações de retaliação, caso nossas preocupações não sejam levadas em conta, foram claramente delineados.”

Peskov afirmou que a Rússia não era obrigada a avisar os Estados Unidos sobre o ataque, mas informou os EUA 30 minutos antes do lançamento. O presidente Vladimir Putin permanece aberto ao diálogo, disse Peskov, acrescentando que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, “prefere continuar no caminho da escalada”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/russia-usa-pela-primeira-vez-missil-intercontinental-contra-a-ucrania-arma-pode-transportar-ogivas-nucleares/

Rússia usa, pela primeira vez, míssil intercontinental contra a Ucrânia; arma pode transportar ogivas nucleares

2024-11-22