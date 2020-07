Saúde Brasil registra 1.367 mortes e 41.008 novos casos de coronavírus em 24h

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

O balanço diário do Ministério da Saúde desta terça-feira (21) mostra que foram registradas mais 1.367 mortes por Covid-19 e 41.008 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia chega a 81.487. Para se ter uma ideia desse quantitativo, o número é quase o total da população da cidade portuária de Paranavaí (PR). A cidade paranaense tem 88.374 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Já o total de casos confirmados acumulados da doença subiu para 2.159.654. O número é superior a população total de Curitiba, que é de 1.933.105 habitantes.

Desde o início da pandemia, o Paraná já registrou 57.538 casos do novo coronavírus e 1.415 óbitos. O Estado ocupa a 13ª posição dos mais afetados pela Covid-19 no País. No topo da lista estão São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 1.465.970 pessoas se recuperaram da Covid-19 no Brasil, ou seja, 67,9%. Neste momento, 612.197 pacientes em todo o País estão em acompanhamento.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3.8%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 38,8. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1.027,7.

Ministro em Porto Alegre

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Porto Alegre nesta terça-feira (21) para discutir demandas e reforço na estrutura de atendimento do Rio Grande do Sul em relação ao crescimento da pandemia no Estado.

O Estado tem 49.840 casos confirmados de Covid-19 e 1.349 mortes, com aumento das curvas tanto de pessoas infectadas quanto de óbitos, bem como o nível de ocupação de hospitais e unidades de atendimento.

“A preocupação que vivemos neste momento é que indicadores de ocupação de leitos especializados dentro de UTI estão sendo mais demandados, especialmente na região metropolitana e na metade norte”, disse o governador Eduardo Leite, que informou que o ministério está enviando 100 novos respiradores, totalizando 630 desde o início da pandemia. Também serão repassados 475 respiradores cardíacos.

Outra medida é o encaminhamento de um extrator, que de acordo com o governador tem potencial de aumentar a capacidade de testagem laboratorial (exame chamado RT-PCR). A intenção é adquirir condições para testar pessoas com sintomas e contatantes, como forma de controlar a evolução da pandemia.

Ministério

Pazuello declarou que as reuniões com autoridades locais serviram para apresentar a experiência do ministério com Estados que já passaram por momentos de pico da pandemia, como os das regiões Norte e Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação aos pedidos de apoio do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre, o ministro afirmou que a pasta buscará auxiliar. “Tudo o que Rio Grande do Sul precisar de equipamentos nós vamos conseguir, vamos correr atrás e vamos entregar. Sem promessas, mas vamos trabalhar muito para isso”.

O titular da pasta classificou a situação do Estado como “sob controle”. Sobre os medicamentos para UTI, ele citou medidas já anunciadas, como a condução de uma licitação centralizada para buscar superar a dificuldade de abastecimento desses remédios. Os Estados poderão fazer a aquisição por meio de um sistema denominado adesão de ata, sem a necessidade de cada um promover sua licitação.

Em relação ao problema da falta de leitos, o ministro disse que o governo vem habilitando essas estruturas, com o custeio de parte delas, com diárias de R$ 1.600, mas não anunciou medidas adicionais. Pazuello reafirmou os protocolos da pasta para o combate à covid-19, como a busca por atendimento mesmo com sintomas leves.

Vacina

Pazuello foi perguntado durante a entrevista acerca das ações do Executivo para pesquisa sobre vacinas. Ele citou o acordo com o laboratório responsável pela produção da chamada “vacina de Oxford”, que está sendo testada no País.

O ministro explicou que o processo agora está na negociação dos termos da compra dos insumos e da transferência de tecnologia para produção da vacina no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Há ainda outros acordos em curso, como o da vacina chinesa pelo governo de São Paulo.

Estudo

O ministro também falou sobre o término do convênio com a UFPel (Universidade Federal de Pelotas) que resultou de um dos maiores inquéritos epidemiológicos do mundo e que entrevistou pessoas em 133 cidades de todo o País.

“A pesquisa estava muito boa, mas com dificuldade da gente ter uma posição nacional. Para efeitos de Brasil, a gente precisaria mudar alguns tópicos do que foi contratado com a universidade. Ela ficou mais regionalizada e tivemos dificuldade”, justificou Pazuello.

Em evento promovido pela SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), representantes da equipe responsável pelo estudo afirmaram que o encerramento do financiamento pelo Ministério da Saúde ocorreu devido à discordância dos resultados que não foram bem recebidos pelo órgão do Executivo.

