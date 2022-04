Brasil Brasil registra 17.062 casos e 106 mortes por coronavírus no sábado

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Até este sábado, 28.758.676 pessoas se recuperaram da covid. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil registrou neste sábado (2), 17.062 novos casos de coronavírus, totalizando 29.992.227 infecções desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde. Os dados mostraram ainda mais 106 mortes pela doença, elevando o total de óbitos provocados pela covid no País para 660.108.

Há uma semana, o ministério registrou 196 mortes pela doença. Os casos diários de coronavírus no país têm diminuído nas últimas semanas, à medida que a vacinação avança para mais de 70% da população com duas doses ou dose única contra a covid.

O número de pacientes em acompanhamento está em 573.443. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta, nem evoluíram para morte.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de Estados com mais mortes por coronavírus está São Paulo (167.483), seguido do Rio de Janeiro (72.858) e de Minas Gerais (60.879).

Há 3.098 óbitos em investigação – casos em que o paciente faleceu, mas a causa da morte ainda precisa ser comprovada por exames e procedimentos posteriores.

Até este sábado, 28.758.676 pessoas se recuperaram da covid, o que corresponde a 95,9% dos infectados desde o início da pandemia.

Sem testes covid

Portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União dispensa a necessidade de apresentação de teste para rastreio da infecção pela covid, a viajantes de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que apresentem comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico.

A medida vale tanto para quem viaja por via aérea como terrestre e aquática. No caso dos viajantes por transporte aéreo, o comprovante de vacinação deve ser apresentado à companhia aérea antes do embarque.

No caso das pessoas que viajam pela via terrestre, o comprovante deverá ser apresentado nos pontos de controle terrestre. Já no caso daqueles que viajam em transporte aquaviário, o comprovante deverá ser apresentado antes do embarque ao operador ou responsável pela embarcação.

A legislação esclarece que a apresentação de testes para rastreio da infecção ainda será necessária nos casos em que a própria legislação dispensa a apresentação de comprovantes de vacinação para a entrada no País. É o caso de viajantes com condição de saúde que contraindique a vacinação, desde que respaldado por laudo médico, por exemplo.

Também estão dispensados de apresentar comprovante de vacinação para o ingresso no país – desde que apresentem testes para rastreio – pessoas não elegíveis para vacinação em função da idade; e viajantes que entram no país em virtude de questões humanitárias.

