Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Para a próxima quarta-feira o prêmio é de R$ 3 milhões. (Foto: Divulgação/Caixa)

Uma aposta realizada na cidade de Santos (SP) acertou sozinha todas as seis dezenas do concurso nº 2.467 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (2). O prêmio é de R$ 122,6 milhões, acumulado por três concursos seguidos. Números contemplados: 22, 35, 41, 42, 53 e 57. A Caixa não detalhou se o volante ganhador é individual ou do tipo “bolão”.

Outros 267 prognósticos acertaram a quina da modalidade, fazendo jus a um prêmio de R$ 34,1 mil. Já na quadra foram 20.734 contemplados, cada um levando R$ 628.

Para o sorteio da próxima quarta-feira (6), o prêmio é de de R$ 3 milhões. A aposta tem preço mínimo de R$ 4,50 para o jogo básico de seis dezenas e pode ser realizada no site oficial caixa.gov.br ou em qualquer agência lotérica conveniada.

O horário de segunda a sexta-feira vai geralmente das 9h às 18h, sendo que nos estabelecimentos de shopping centers e supermercados o expediente o horário pode se estender até as 19h. Aos sábados, as lotéricas “de rua” costumam fechar as portas ao meio-dia, enquanto as de centros comerciais e afins costumam atender até o início da noite.

