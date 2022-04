Rio Grande do Sul Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil gaúcha recebe novas viaturas sem identificação visual

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Lote é composto por três veículos doados pelo Ministério Público Estadual. (Foto: EBC)

A Polícia Civil gaúcha recebeu do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) três veículos para utilização como “viatura discreta” (sem identificação visual) pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O aumento na frota resulta de uma atuação parceira entre a Promotoria e a unidade especializada, que no fim de março completou 25 anos.

Em atuação simultânea com outras 12 unidades que atuam no combate ao crime organizado, os mais de 200 agentes e delegados do Deic têm como foco de trabalho os casos de roubo ou furto de veículos e cargas, assalto a banco, sequestro, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o consumidor e o meio ambiente, dentre outros. Também é responsável pela captura de foragidos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-RS) também inaugurou as novas instalações do Departamento Estadual de Repressão e Prevenção ao Narcotráfico (Denarc). Localizada no bairro Navegantes (Zona Norte), a sede passou por diversas melhorias estruturais.

Iniciada em novembro, a reforma custou cerca de R$ 1,5 milhão. O Ministério Público do Trabalho (MPT), principal parceiro da Polícia Civil na reforma, converteu uma multa de R$ 1,21 milhão em serviços de construção prestados diretamente por empresa que havia descumprido um termo de ajuste de conduta (TAC). Também contribuíram com doações a Receita Federal, Ministério Público Estadual e empresas.

Dentre as renovações implantadas estão a construção de uma nova Delegacia de Polícia, além de novos pisos, janelas, banheiros e canil. Os telhados foram substituídos e as paredes receberam pintura interna e externa. Antigos componentes eletrônicos foram trocados por equipamentos modernos e mais econômicos.

Manifestações

Para a chefe da Polícia Civil gaúcha, delegada Nadine Anflor, a melhoria das condições de trabalho dos agentes do Denarc trará ainda mais efetividade no combate ao crime: “O atual espaço inaugurado faz jus à grandiosidade da instituição e refletirá em um atendimento ainda mais qualificado prestado à população gaúcha”.

O subchefe de Polícia, delegado Fábio Motta Lopes, ressaltou a importância da integração entre as entidades públicas e privadas para avançar nos serviços e renovar as estruturas da instituição:

“Esse amplo diálogo é fator primordial na execução da reforma entregue para usufruto dos policiais do Departamento e de toda a sociedade, que muitas vezes necessita dos serviços da Polícia Civil”.

O Diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach, também observou que a execução do projeto proporciona benefícios operacionais imediatos, além de um espaço mais moderno e humanizado para o desenvolvimento das atividades cotidianas da corporação.

(Marcello Campos)

