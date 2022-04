Futebol Inter encerra neste domingo os preparativos para estreia na Copa Sul-Americana de 2022

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Delegação embarca nesta segunda-feira para o Equador. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (4), a delegação do Inter embarcará rumo ao Equador, onde fará sua estreia na Copa Sul-Americana de 2022. O confronto está marcado para na noite de quarta-feira (6) na cidade de Manta, contra a equipe do 9 de Octubre. Antes, na manhã deste domingo, o grupo tem um último treino.

A preparação da equipe, intensificada ao longo da semana, foi marcada neste sábado por atividades físicas no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante. O técnico Alexander Medina deu prioridade à parte tática, em um trabalho coletivo de 11 contra 11 atletas. Em foco, aspectos como saída de bola, pressão sobre o adversário, movimentação e posicionamento.

O Inter já venceu uma vez o torneio, de forma invicta, na edição de 2008. Na época, a equipe era comandada por Tite – atual técnico da Seleção Brasileira – e teve nas finais contra o Estudiantes (Argentina) dois atletas do atual elenco: D’Alessandro (titular, em seu primeiro ano no clube) e Taison (que não chegou a entrar em campo).

Recém-contratados

O fim de semana também é de novidades no estádio Beira-Rio. Recém-contratado, o atacante Carlos de Peña realizou seu primeiro treino com os novos colegas. Anunciado no dia anterior, o uruguaio será apresentado oficialmente nos próximos dias mas já está à disposição da comissão técnica.

Quem também começou a trabalhar foi o novo diretor técnico do Departamento de Futebol, Paulo Autuori. Ele esteve em campo com o presidente do clube, Alessandro Barcellos, e o vice Emilio Papaléo.

Brasileirão feminino

Na tarde deste sábado (2), em Porto Alegre, as Gurias Coloradas venceram o RB Bragantino por 3 a 0, com gols de Fabi Simões, Sorriso e Belinha, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. Com o triunfo, a equipe chegou aos 12 pontos, momentaneamente na terceira posição na tabela.

Recebendo o lanterna da liga, o técnico Maurício Salgado optou pela mudança de esquema tático para o 4-3-3 após a derrota e má atuação frente a Ferroviária. As alterações surtiram efeito imediato: logo aos 2 minutos, Duda Sampaio lançou para Fabi Simões que, vendo a goleira se antecipar, encobriu e mandou para o fundo das redes: 1 a 0.

Mas o segundo gol só veio após o intervalo, quando aos 9 minutos Duda Sampaio cobrou falta pelo lado direito, mandou direto para a área. De cabeça, a zagueira Sorriso marcou o gol. Aos 36 minutos, o placar foi fechado por Belinha, mantendo a invencibilidade vermelha como mandante nesta edição do torneio.

Agora, a equipe terá um bom tempo de preparação até a próxima rodada. Por conta do calendário da Fifa para o mês de abril, a sexta rodada começará em 16 de abril. As Gurias Coloradas enfrentarão o Atlético-MG dia 18 em Belo Horizonte (MG).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol