Saúde Brasil registra 195,4 mil mortes por coronavírus e 7,7 milhões de casos da doença

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Número de recuperados chega a 87,7% das infecções Foto: Ascom/HCPA Número de recuperados chega a 87,7% das infecções. (Foto: HCPA) Foto: Ascom/HCPA

O Brasil registrou 195.411 mortes em decorrência da pandemia do coronavírus. Em 24 horas, as autoridades de saúde registraram 462 novos óbitos em decorrência da doença. O balanço é feito com informações coletadas pelas secretarias Estaduais de Saúde.

Já o número de casos confirmados ultrapassa os 7,7 milhões de pessoas contaminadas, de acordo com o primeiro balanço da pandemia de 2021, divulgado nesta sexta-feira (1°) pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram confirmados 24.605 novos registros da doença.

O boletim relata que há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados – 87,7% do total de casos.

Boletim mostra os últimos números da pandemia do novo coronavírus.

Nos estados

O estado com maior registro de mortes é São Paulo (46.775), seguido pelo Rio de Janeiro (25,6 mil). Em seguida, Minas Gerais (12.001), Ceará (9.993) e Pernambuco (9.666).

As unidades da Federação com menor número de mortes são Acre (796), Roraima (787) e Amapá (926).

No Rio Grande do Sul foram registrados nesta sexta-feira (1º) 2275 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados mais 45 óbitos entre os dias 4 e 31 de dezembro. O total de casos confirmados é de 451.912 e o de óbitos, 8.917. Os recuperados são 426.850 (94% dos casos). A atualização teve ainda 37 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Variante no Brasil

O diretor médico do laboratório Dasa, Gustavo Campana, alertou para o potencial de infecção da nova variante do coronavírus e pediu que a população brasileira mantenha os protocolos de saúde contra a doença. Após a confirmação de dois casos dessa nova linhagem em São Paulo, ele afirmou que a tendência é que aconteça uma aceleração do número de casos da doença no País.

Campana disse que um dos pacientes confirmou ter tido contato com pessoas que estiveram no Reino Unido, mas não soube dar mais detalhe sobre o estado de saúde de ambos, nem se estão isolados. “Não acompanhamos. A gente notifica o paciente e o médico.”

Na quinta-feira (31), pesquisadores do laboratório de diagnóstico Dasa confirmaram dois pacientes positivos para o coronavírus da cepa B.1.1.7, a mesma detectada no Reino Unido e em diversos países do mundo, que tem maior potencial de infectividade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde