Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

O Brasil registrou 21.825 novos casos de coronavírus neste domingo (13) e ultrapassou a marca de 6,9 milhões de pessoas já infectadas pela doença, informou o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 279 óbitos em decorrência da doença foram notificados e, com isso, o acumulado de vítimas fatais alcançou 181.402 pessoas.

O volume de notificações de casos de domingo representa a metade da média vista em dias anteriores, perto de 50 mil casos. Porém, é normal aos finais de semana ocorrer um represamento de testes.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pelo coronavírus, com 940 novos casos e 1,334 milhão de pessoas já infectadas. As mortes entre paulistas somam 44.018, após a notificação de 47 óbitos.

O consórcio de imprensa levantou, junto às secretarias estaduais de Saúde, 276 mortes e 21.395 casos nas últimas 24 horas. Ao todo, os veículos de imprensa registraram 181.419 mortes e 6.901.990 infecções pelo novo coronavírus.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

No último sábado (12), o Ministério da Saúde apresentou o plano nacional de imunização contra o coronavírus, sem divulgar uma data prevista para o início da vacinação da população.

Com isso, neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski intimou a pasta a esclarecer, em 48 horas, qual é expectativa para início e fim da aplicação das vacinas no Brasil.

Nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (44.018), Rio de Janeiro (23.722), Minas Gerais (10.701), Ceará (9.784) e Pernambuco (9.284). As unidades da federação com menos óbitos são Acre (750), Roraima (755), Amapá (849), Tocantins (1.201) e Rondônia (1.642).

No Rio Grande do Sul foram confirmadas nove mortes por coronavírus neste domingo, conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Os óbitos ocorreram entre os dias 11 e 12 de dezembro. Com estas perdas, o total de mortes pela doença no Estado soma 7.587.

Também nas últimas 24 horas, foram confirmados 3.955 novos infectados, o que eleva para 376.590 casos de coronavírus desde o início da pandemia no Estado gaúcho.

Distanciamento controlado

Pela primeira vez com bandeira preta, que indica risco epidemiológico altíssimo, o mapa preliminar do Distanciamento Controlado recebeu cinco pedidos de reconsideração, até as 6h deste domingo, nesta 32ª rodada. As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e municípios classificados previamente em vermelho e preto.

A piora de indicadores de leitos disponíveis e o aumento de casos de contágio e de internação por coronavírus resultaram em duas bandeiras pretas – regiões de Pelotas e Bagé – e outras 18 vermelhas (risco alto). Apenas Cruz Alta recebeu classificação de bandeira laranja (risco médio) no mapa preliminar divulgado na última sexta.

A bandeira preta é a restrição máxima prevista pelo modelo de Distanciamento Controlado, e significa que tanto a capacidade hospitalar como o contágio por coronavírus alcançaram níveis críticos na região. Vale lembrar que bandeira preta não é o mesmo que lockdown.

Caso a classificação para risco altíssimo se mantenha no mapa definitivo, a ser divulgado na tarde desta segunda-feira (14) no site do governo do Estado, restrições mais rígidas serão aplicadas nas regiões de Bagé e de Pelotas a partir desta terça (15). Antes disso, os pedidos de reconsideração serão analisados pelo Gabinete de Crise.

