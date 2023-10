Economia Brasil registra mais de 220 mil novas vagas de trabalho formal em agosto

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Resultado decorreu de 2.099.211 admissões e de 1.878.367 desligamentos

O Brasil abriu 220.884 vagas de trabalho formal em agosto, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta segunda-feira (02) pelo Ministério do Trabalho. O resultado considera admissões e de desligamentos no mês.

Resultado decorreu de 2.099.211 admissões e de 1.878.367 demissões. Este é o segundo melhor mês de contratação no ano. Fevereiro foi o mês de mais contratações (250.385).

Em agosto de 2023, o estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, contabilizou 43.832.487 vínculos, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior. Considerando o período acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2023, o saldo foi de 1.388.062 empregos, resultado de admissões e desligamentos. No ano, as admissões alcançaram 15.937.956 postos, sendo desligados 14.549.894 trabalhadores.

Setores e Estados

O setor de Serviços foi o maior gerador de empregos em agosto, chegado a 114.439 postos gerados no mês e 771.130 vagas no ano. No mesmo mês, o setor do Comércio gerou 41.843 empregos, a Indústria 31.086, a Construção 28.359 e Agropecuária 5.126.

No ano, a Construção Civil ficou em 2ª lugar (222.925 postos gerados), seguido da Indústria (187.573), Agropecuária (105.422) e Comércio (101.032).

Entre os Estados, todos tiveram geração positiva do emprego no mês. O destaque ficou em São Paulo, que teve o melhor desempenho, gerando 65.462 postos no mês, seguido do Rio de Janeiro (18.992) e Pernambuco (15.566).

Os menores saldos foram verificados no Espírito Santos (315), no Acre (448) e em Roraima (689). No acumulado do ano, São Paulo gerou 386,5 postos, seguido de Minas Gerais (171.3) e Rio de Janeiro (105.5).

O levantamento também apontou pequeno crescimento no salário de admissão e desligamento, que chegou a R$ 2.037,90 e R$ 2.121,90 em agosto, respectivamente, sendo maior para o grupo masculino, que chegou a R$ 2.116,47, contra R$ 1.924,51 alcançado pelo grupo feminino.

O Caged ainda demostra que 619.227 trabalhadores deram entrada no pedido de Seguro-Desemprego em agosto, contra 592.364 em julho. O saldo por sexo foram 128.405 vagas geradas para homens e 92.439 para mulheres. A maior geração ocorreu na faixa etária de 18 a 24 anos (124.669) e, em relação à raça ou cor, a maior parte das vagas geradas foram para pardos (130.917), brancos (56.099) e negros (20.738).

