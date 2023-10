Rio Grande do Sul Polícia flagra quase 170 toneladas de excesso de peso em Vacaria

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dezenove caminhões foram autuados e tiveram que fazer o transbordo da carga excedente Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última semana de setembro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificou a fiscalização do excesso de peso em Vacaria. No total, 19 caminhões foram flagrados transitando pelas rodovias da região com o peso acima do limite legal. As ações ocorreram na BR-116.

Durante operação de fiscalização do excesso de peso, policiais rodoviários federais constataram que diversos caminhões destinados ao transporte de toras estavam com o peso aferido na balança superior ao limite legal. Entre os caminhões fiscalizados, um deles apresentou excesso de peso de 20,5 toneladas. No total, 169 toneladas das cargas tiveram que ser remanejadas para outros veículos.

O excesso de peso em veículos representa um sério risco à segurança nas estradas, comprometendo a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo. Além disso, ocasiona grande impacto à fluidez da via, e causa danos significativos ao pavimento das rodovias e ao próprio veículo.

A multa para excesso de peso está prevista no código de trânsito brasileiro, e o valor aumenta conforme a quantidade de excesso. Os veículos foram liberados após realizarem o transbordo da carga excedente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-flagra-quase-170-toneladas-de-excesso-de-peso-em-vacaria/

Polícia flagra quase 170 toneladas de excesso de peso em Vacaria

2023-10-02