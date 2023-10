Porto Alegre Defesa Civil adverte para possíveis temporais e ventos fortes nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Porto Alegre tem a possibilidade de temporais isolados e chuvas com volumes superiores a 60 milímetros

A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta preventivo diante da possibilidade de temporais isolados e chuvas com volumes superiores a 60 milímetros, bem como a ameaça de granizo e rajadas de vento de intensidade moderada a forte, de 50 quilômetros por hora, em Porto Alegre. O evento meteorológico é previsto para ocorrer durante a quarta-feira (04).

As informações são da Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que monitora as condições climáticas. A Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.

Abrigo

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem sair de suas residências durante o período de alerta. Aqueles que habitam áreas suscetíveis a riscos hidrológicos ou geológicos são aconselhados a buscar abrigo em locais seguros.

A população também deve considerar buscar auxílio e refúgio temporário junto a familiares, especialmente em caso de necessidade. É crucial evitar transitar em áreas sujeitas a inundações, enxurradas ou deslizamentos de terra, bem como evitar entrar em áreas alagadas.

Em situações de dúvidas ou emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199, enquanto o Corpo de Bombeiros está disponível para atendimento via 193.

